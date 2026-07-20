El arquero y el delantero chileno se entrenaron junto a sus compañeros y se espera que puedan volver dentro de unos meses.

La temporada 2026/27 ya comenzó para el Club América. En su debut en el Torneo Apertura 2026, el equipo que ahora dirige Guillermo Almada arrancó con el pie derecho al vencer por 1-0 a Querétaro y comenzó el campeonato sumando sus primeros tres puntos.

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Mientras prepara los próximos compromisos, el entrenador uruguayo continúa a la espera de que la directiva concrete los refuerzos que solicitó para potenciar el plantel y afrontar de la mejor manera el resto del semestre.

Al mismo tiempo, Almada sigue de cerca la evolución de varios futbolistas que actualmente se encuentran lesionados y que podrían convertirse en piezas muy importantes una vez que reciban el alta médica. Aunque todavía resta un tiempo para volver a verlos en un partido oficial, las noticias son alentadoras.

Se trata de Luis Ángel Malagón y Víctor Dávila. El arquero continúa con la recuperación de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió meses atrás, mientras que el delantero chileno avanza tras haber padecido una rotura de los ligamentos cruzados, una de las lesiones más complejas para cualquier futbolista.

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Luis Malagón y Víctor Dávila ya entrenan en cancha y evolucionan de gran manera

De acuerdo con la información más reciente, tanto Luis Ángel Malagón como Víctor Dávila ya comenzaron a realizar varios ejercicios en cancha al parejo de sus compañeros, una señal muy positiva dentro de sus respectivos procesos de recuperación.

América 🦅



Signos positivos en las recuperaciones de Luis Ángel Malagón y Víctor Dávila.



Ambos trabajan en cancha varios ejercicios al parejo de sus compañeros, aunque están a varias semanas de su regreso a jugar un partido oficial.@ESPNmx pic.twitter.com/TbQTvh0BXO — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) July 20, 2026

Si bien ambos todavía están a varias semanas de poder regresar a disputar un partido oficial, en América hay optimismo por la evolución que vienen mostrando. El cuerpo médico considera que los dos avanzan según lo previsto y cada vez están más cerca de volver a estar a disposición de Guillermo Almada.

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