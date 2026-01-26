A veces hay situaciones inusuales que le abren la posibilidad a jugadores de salir, muchas de ellas tienen que ver con bajas determinantes o por lesión. En este caso, con Víctor Dávila todo apunta a que podría ser el fichaje que espera Fernando Ortiz en Colo Colo y es que una “extraña” situación en el campo le permitiría hacerlo antes de lo acordado y dejar el Club América.

Publicidad

Publicidad

¿Qué podría acelerar el fichaje de Víctor Dávila?

Todavía no comienza la Liga en Chile, por lo que los equipos estuvieron disputando duelos amistosos, lamentablemente en el conjunto del “Tano” ocurrió lo impensable. En el momento en que su jugador Carlos Zavala quiso cobrar un penal, lo erró y se tiró. Para todos parecía una pifia, pero este lunes se confirmó lo peor.

Después de todas las burlas por el pésimo cobro y un supuesto teatro de lesión, se reveló que el futbolista no estará disponible para el debut del equipo debido a que sufrió una fractura en la rodilla. Ahora el conjunto empieza con el pie izquierdo por esta situación la cual le abre más posibilidades a Dávila de llegar al conjunto.

Hay que mencionar que Zavala es extremo por derecha, si bien Dávila juega como delantero centro, no desconocer la otra posición, por la cual podría ser considerado como esas dos opciones en una y ajustarlo en la que mejor quede. Aunque ya se ha mandado una oferta formal por él, hay una situación que aún lo detiene.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con César Luis Merlo, el futbolista azulcrema no está convencido de irse de México y es que tomando en cuenta el tema de los salarios, claramente sería menor a lo que percibe con las Águilas. Aunque la urgencia de Colo Colo podría hacer que accedieran y en los próximos días se dé a conocer su llegada de manera oficial.

ver también América negocia con Colo Colo por Víctor Dávila y eso le abriría la puerta a la llegada de Raphael Veiga

En síntesis