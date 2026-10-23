América habría decidido el futuro de Raphael Veiga: ¿Se va o se queda?

Las Águilas buscan ponerle final a la novela del centrocampista brasileño que mantiene en vilo a la afición.

El ciclo de Raphael Veiga en el Club América se encamina hacia un final sin pena ni gloria al término del torneo. El mediocampista brasileño llegó a Coapa a préstamo por un año desde Palmeiras como una incorporación de enorme jerarquía, pero la directiva azulcrema ya definió su postura de cara al mercado de pases de diciembre.

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A pesar de acumular 35 presentaciones, cinco anotaciones y ocho pases de gol con la camiseta de las Águilas, el futbolista de 31 años jamás logró consolidarse como la figura estelar que todos esperaban en el Nido. Su rendimiento en la cancha no terminó de marcar diferencias y la exigencia física bajo la conducción de Guillermo Almada acentuó sus dificultades para afianzarse en el equipo titular.

América no desea comprar a Raphael Veiga

Ante este panorama deportivo, la dirigencia encabezada por Santiago Baños tomó la determinación de no hacer uso de la opción de compra fijada en 6 millones de dólares. El elevado costo de su ficha resulta un factor determinante para la cúpula americanista, que prefiere destinar esos recursos a otras zonas del plantel en lugar de invertir una cifra millonaria por su traspaso definitivo.

Raphael Veiga está cada vez más lejos de América. (GETTY IMAGES)

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Para colmo de males en este cierre de año, el jugador sorprendió a los fanáticos en sus redes sociales con imágenes desde Sao Paulo a pocos días del partido ante Pachuca. Las alarmas se encendieron rápidamente, hasta que se confirmó que el viaje respondió a un trauma en el hombro sufrido durante una práctica, motivo por el cual afrontará una intervención quirúrgica este fin de semana en territorio brasileño.

Con la supervisión médica de Palmeiras para su etapa de rehabilitación, la estadía del volante en México llega a su conclusión de manera anticipada. El brasileño deberá cumplir con los plazos de recuperación para retornar al Verdao en 2027, dueño de su pase hasta diciembre de 2028, mientras América busca alternativas en el mercado para reforzar su mediocampo.

En síntesis

Raphael Veiga dejará al Club América al no ejercer su opción de compra.

dejará al al no ejercer su opción de compra. América rechazó pagar los 6 millones de dólares fijados por el traspaso definitivo.

rechazó pagar los fijados por el traspaso definitivo. Raphael Veiga viajará a Brasil para someterse a una cirugía por lesión de hombro.