En un día muy productivo para el elenco azulcrema, el América resolvió el problema de las plazas de NFM. En una reunión conjunta se dejó atrás la conflictiva de la superpoblación de extranjeros, y esto destrabará varias gestiones pendientes. A raíz de ello, la institución se traerá varias novedades importantes con movimientos internos.

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Tras las últimas gestiones del mercado de pases, con los refuerzos quedaban ¡11! extranjeros cuando sólo 9 se permiten inscriptos en el registro de futbolistas de la Liga MX. De esa manera, y contemplando que las ‘Águilas’ están buscando otro fichaje extranjero para cerrar antes del viernes, necesitaban sentarse y encontrar una salida a ese obstáculo.

Para poder tener a disposición a todos los extranjeros que querían, Ícaro da Conceiçao y José Zúñiga serán apartados del equipo y no verán acción en este segundo semestre. En el caso del brasileño, dado que será bajado a la Sub-21 y no lo registrarán con el plantel profesional, y el colombiano, pues la nueva lesión lo marginará hasta enero.

Zúñiga no regresa sino hasta 2027 [Foto: Getty]

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Por otra parte, en el América se tomó la decisión de no reincorporar a Víctor Dávila al grupo. Si bien se está recuperando de una larga lesión, se había especulado con la posibilidad de que se sume en breve al primer equipo. No obstante, se dejará ‘vacante’ una plaza de NFM para ver si se trae un jugador extranjero en estas horas.

De esta manera, estos son los 8 extranjeros que serán inscriptos en el listado de registros de la Liga MX para disputar el corriente Apertura 2026 con el América:

Brian Rodríguez (uruguayo)

(uruguayo) Carlos Ávarez (español)

(español) Cristian Borja (colombiano)

(colombiano) Miguel Borja (colombiano)

(colombiano) Oscar Perea (colombiano)

(colombiano) Raphael Veiga (brasileño)

(brasileño) Santiago Ramos Mingo (argentino)

(argentino) Santiago Bueno (uruguayo)

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Con estas últimas medidas mancomunadas entre dirigentes y cuerpo técnico, quedó una plaza restante por si llega otro refuerzo que no sea mexicano. Aunque la prioridad en estos momentos es poder traer a Luis Chávez del Dinamo de Moscú, no es una opción sencilla y se ‘atajan’ a cualquier escenario. Así, tienen margen para negociar cualquier fichaje.

Ya con todas las cosas en su lugar, América tiene tiempo hasta mañana a las 23.59 horas para incorporar a algún jugador que llegue desde el extranjero. Ese jugador puede ser mexicano o no, si es mexicano quedará el cupo libre y si no, lo utilizará quien llegue. Pero así ya se aseguró que Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y Carlos Álvarez queden habilitados para jugar.