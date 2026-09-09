Conoce cómo saldrán a la cancha 'La Máquina Roja' y 'Las Garzas' para el juego de este miércoles.

El Soldier Field será el anfitrión de un prometedor cruce de la MLS 2026 en la continuidad de la jornada 24 de la fase regular. Está todo listo para que Chicago Fire reciba en su casa al Inter Miami, en un choque de candidatos. Los dos marchan en los primeros puestos de la Conferencia Este y hoy se verán las caras en un partido crucial.

Publicidad

La ‘Máquina Roja’ llega a este compromiso trascendental ubicada en la 3° posición de la zona con 38 puntos y un partido menos que el resto. Por su parte, las ‘Garzas’ se colocan en la 2° posición de la zona con 43 unidades, cinco más que su rival de turno. Así, o el local recorta distancias o la visita le saca mucha más ventaja a su oponente.

Para el encuentro de esta tarde entre Chicago Fire e Inter Miami, se anunciaron boletos agotados en el Soldier Field. “SOLD OUT”, comunicó en sus redes el dueño de casa, confirmando que habrá más de 60 mil almas siguiendo el juego entre Messi y Lewandowski. Será un choque de animadores y con la participación de muchas estrellas.

¿Juega Lionel Messi en Chicago Fire vs. Inter Miami por la MLS 2026?

Para un duelo tan importante como este no podían darle descanso y Lionel Messi será titular en las ‘Garzas’ para enfrentar a la ‘Máquina Roja’. El capitán del conjunto visitante viene de jugar los noventa minutos en los últimos cinco partidos y esta no será la excepción. Lleva seis goles en sus pasadas cuatro actuaciones y quiere seguir de racha.

Publicidad

Messi vuelve a la acción con Inter Miami [Foto: Getty]

La alineación confirmada de Chicago Fire ante Inter Miami:

Christopher Brady.

Jonathan Dean.

Noah Allen.

Jack Elliott.

Andrew Gutman.

Anton Saletros.

Dje D’avilla.

Robin Lod.

Maren Haile-Selassie.

Philip Zinckernagel.

Robert Lewandowski.

La alineación confirmada de Inter Miami ante Chicago Fire:

Dayne St Clair.

Ian Fray.

Maximiliano Falcón.

Casemiro.

Fricio Caicedo.

Rodrigo De Paul.

Yannick Bright.

Telasco Segovia.

Lionel Messi.

Germán Berterame.

Luis Suárez.

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Chicago Fire vs. Inter Miami por la MLS 2026?

El partido Chicago Fire FC vs. Inter Miami CF tendrá lugar HOY miércoles 9 de septiembre, en el Soldier Field, en el marco de la jornada 24 de la Major League Soccer 2026. El compromiso de esta tarde está programado para dar comienzo a partir de las 18.30 horas del Centro de México.

¿Dónde ver EN VIVO Chicago Fire vs. Inter Miami por la MLS 2026?

El partido Chicago Fire FC vs. Inter Miami CF contará con la transmisión en directo y en forma exclusiva de la plataforma online de streaming oficial de Apple TV. Esta será la única pantalla por medio de la cual se podrá sintonizar el encuentro entre los equipos de Lionel Messi y Robert Lewandowski.