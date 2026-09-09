En Ciudad Universitaria se llevaron una gran sorpresa en las últimas horas cuando Guillermo Martínez comunicó que quería irse de Pumas UNAM. Aunque sabían que el ‘Memote’ había rechazado las primeras ofertas de renovación de contrato, no esperaban tal posición suya. Ante tal indeclinable situación, no dudaron en apartarlo y vendérselo a los Tigres.

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Ahora bien, aunque el nuevo cuerpo técnico no le estaba dando al delantero los minutos deseados, lo cierto es que Esteban Solari pierde una pieza de recambio para los partidos. El ‘Tano’ lo venía utilizando poco según los contextos de los últimos encuentros, pero no quería desprenderse de un jugador al que podía recurrir cuando lo necesitara.

Consumado el pase, muchos aficionados, de los cuales una parte no estaban de acuerdo en transferir al Memote, imaginaron que pronto llegaría un reemplazo en su lugar. En ese contexto, César Merlo contó la verdad sobre lo que sigue en el mercado de Pumas UNAM, que no tuvo una ventana top más allá del regreso del Chino Huerta al equipo.

Memote Martínez no quiso seguir en Pumas [Foto: Getty]

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El periodista argentino, especialista en libro de pases y con fuentes dentro del Club Universidad Nacional, no trajo noticias alentadoras. En primer lugar, el reportero aseguró que la directiva no tiene planeado fichar un sustituto para Guillermo Martínez. Con Robert Morales y Juninho deberá arreglarse el ‘Tano’ durante este semestre.

Por otro lado, el corresponsal de fichajes manifestó que, de no mediar sorpresas inesperadas, Pumas se retirará del libro de pases así como está y sin realizar más incorporaciones. Así, Sebastián Córdova, Víctor Arteaga, Israel Luna, Luciano Herrera, Cristian Calderón y César Huerta habrán sido los refuerzos de esta ventana de verano de la Liga MX.

De esta manera, respecto a la temporada anterior, sostuvo la base del plantel subcampeón salvo a Jordan Carrillo, que fue repescado por Santos para vendérselo a Chivas. Además, se fue Garza que tenía pocos minuto en Pumas. El resto, todos continúan en busca de una revancha en este Apertura 2026 de la segunda mitad del año.