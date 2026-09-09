Malas noticias llegan sobre el cierre de registros mexicano. Hace instantes, desde Coapa se reportó que se cayó el pase de Iván Tona al América, luego de que en el predio habían confirmado su llegada hace unos días. Sin embargo, esta situación tendría una explicación que excede al equipo azulcrema, que había alcanzado un acuerdo.

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Julio Ibáñez, quien había dado por hecho el fichaje de Iván Tona al comienzo de la semana, fue también el corresponsal que comunicó esta tarde la marcha atrás al caso. De inmediato, Mediotiempo agregó que Xolos cambió las condiciones y pidió más dinero por fuera del entendimiento que ambas directivas habían llegado hace días.

Bajo tales circunstancias, los periodistas que siguen la campaña del América aseguraron que, con el cierre de registros entre mexicanos para hoy, se frustró la chance. Iván Tona tenía muchas ganas de sumarse a las filas de las ‘Águilas’, pero a raíz de aquel comportamiento de su club, no podrá hacerlo en este libro de pases de verano.

Iván Tona se queda en Xolos de Tijuana [Foto: Getty]

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Ante esta situación imprevista del pase caído de Iván Tona, la directiva no se retira del mercado y busca una opción urgente para suplir la operación frustrada este miércoles. El mediocampista se quedará en Xolos por lo menos seis meses más, pero las ‘Águilas’ todavía quedarán activas intentando conseguir un ‘Plan B’ de sus cualidades.

De acuerdo a la información revelada por el Profe Ibáñez mismo, ya se barajan dos nombres como alternativas tras los obstáculos que puso Xolos para vender a Iván Tona. En su última aparición televisiva, el reportero dio los dos futbolistas que consiguió que el América ya tiene en carpeta y por los cuales podría avanzar en estas horas.

En base al reporte en cuestión, Óscar Macías de Atlético San Luis y Alejandro Organista de Puebla son los dos jugadores que están en el radar del América como opciones. El volante de 28 años o el mediocampista de 26 años, ambos nacidos en Guadalajara podrían recalar en Coapa ante la imposibilidad de traer a Iván Tona al club.

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Ahora bien, si tras las 23.59 horas de hoy no hubo acuerdo por esos dos jugadores, la institución traería un futbolista del extranjero con esas mismas características. Para los fichajes que llegan del exterior el plazo límite es el próximo viernes a la noche, lo cual les da dos días más para poder negociar con cualquier equipo.