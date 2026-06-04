Mientras André Jardine ganaba 1,7 millones, el salario que percibiría Guillermo Almada en América

Tras la salida de André Jardine, el América ya tiene definido a su nuevo entrenador. Guillermo Almada llegará a Coapa con un contrato millonario y un sueldo superior al que percibía el técnico brasileño.

El futbol mexicano quedó consternado tras la noticia que se confirmó este miércoles. André Jardine dejó de ser el entrenador del Club América luego de una temporada para el olvido, en la que los resultados estuvieron muy lejos de lo esperado por la institución y por los aficionados.

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La salida del brasileño generó múltiples versiones. Algunos rumores indican que fue la propia directiva la que tomó la decisión de destituirlo de su cargo debido al rendimiento del equipo, mientras que otras informaciones aseguran que el entrenador decidió dar un paso al costado al no llegar a un acuerdo con los altos mandos del club.

Lo cierto es que el ciclo de Jardine llegó a su fin y en Coapa no perdieron tiempo para encontrar a su reemplazante. La directiva se movió rápidamente en el mercado y ya tendría cerrado al entrenador que se hará cargo del equipo para afrontar el Apertura 2026.

El elegido es Guillermo Almada. El técnico uruguayo, que viene de su experiencia en el futbol español, será el encargado de tomar las riendas del América y próximamente llegará a Coapa para firmar su contrato y ser presentado oficialmente.

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El salario que ganaría Guillermo Almada en América

De acuerdo con la información publicada por Marca, André Jardine percibía un salario cercano a los 1,7 millones de dólares por temporada durante su etapa como entrenador del América. Una cifra importante que lo ubicaba entre los técnicos mejor remunerados de la Liga MX.

Sin embargo, según informaron en América Monumental, Guillermo Almada llegará al conjunto azulcrema con un contrato aún más importante desde el aspecto económico. El uruguayo percibirá un salario de 2,5 millones de dólares por año.

En sintesis

El director técnico André Jardine dejó de ser oficialmente el entrenador del Club América.

dejó de ser oficialmente el entrenador del Club América. El estratega uruguayo Guillermo Almada será el nuevo timonel azulcrema para el Apertura 2026.

será el nuevo timonel azulcrema para el Apertura 2026. El nuevo timonel percibirá un salario anual de 2,5 millones de dólares en México.