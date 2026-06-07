El entrenador reveló como fue la charla que tuvo con los directivos para anunciar su salida de la institución mexicana.

La salida de André Jardine continúa generando repercusiones en el América y en todo el futbol mexicano. No se trata de la marcha de un entrenador más, sino de uno de los técnicos más importantes que pasó por la Liga MX en los últimos años, responsable de convertir al conjunto azulcrema en un equipo protagonista y ganador.

Publicidad

Después de tres temporadas marcadas por los éxitos, el estratega brasileño decidió poner punto final a su etapa en Coapa. Su partida deja un vacío importante dentro de la institución, que ahora tendrá la tarea de reconstruirse y encontrar un nuevo rumbo para volver a competir de la manera en que lo hizo bajo su conducción.

Encuesta¿América podrá competir sin Jardine? ¿América podrá competir sin Jardine? YA VOTARON 0 PERSONAS

En una entrevista con La Última Palabra, Jardine explicó cómo fue el proceso que lo llevó a tomar la decisión. Según contó, el desgaste acumulado terminó siendo determinante para entender que había llegado el momento de cerrar un ciclo.

“Algo me decía que era momento de una pausa”, reconoció el entrenador. Además, reveló que mantuvo una conversación muy sincera con la directiva americanista para comunicarles sus sentimientos y explicarles los motivos detrás de su salida.

Publicidad

“Nos sentamos en un café y yo externé todos mis sentimientos”, expresó Jardine sobre la charla que mantuvo con los dirigentes. Incluso reconoció que dentro del club existía la esperanza de que cambiara de opinión: “Tal vez la esperanza de Baños fuera que, al pasar unos días, algo cambiara”.

"NOS SENTAMOS EN UN CAFÉ Y YO EXTERNÉ TODOS MIS SENTIMIENTOS" 🥲



André Jardine nos cuenta cómo fue que llegó a la decisión de dejar el América.



"Tal vez la esperanza de Baños fuera que, al pasar unos días, algo cambiara". 🤷‍♂️#LUP pic.twitter.com/VekIteMx9b — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 7, 2026

Finalmente, el brasileño entendió que lo mejor era dar un paso al costado. “Yo me sentía bastante agotado”, confesó, dejando en claro que el cansancio físico y mental acumulado durante estos años fue uno de los factores más importantes para tomar la decisión.

Publicidad

André Jardine escucha ofertas para dirigir

Aunque su prioridad inmediata será descansar, Jardine confirmó que ya comenzó a recibir llamados de distintos equipos interesados en contratarlo para la próxima temporada.

“Quiero ir a Brasil cuanto antes porque necesito descansar con mi familia. El teléfono ya anda sonando mucho, quiero escuchar proyectos interesantes, pero no va a ser en México, puedo asegurarlo. No sabemos qué va a pasar”, afirmó.

En sintesis

El director técnico André Jardine confirmó oficialmente su salida del Club América.

confirmó oficialmente su salida del Club América. La decisión de André Jardine se debió principalmente al desgaste y agotamiento acumulado.

se debió principalmente al desgaste y agotamiento acumulado. El estratega André Jardine aseguró que no continuará su carrera en México.