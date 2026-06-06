El posible reemplazo de Santiago Baños en el América

Han sido meses muy movidos en Coapa, todo empezó con la salida de Diego Ramírez al inicio del torneo, después se fue Héctor González Iñárritu y hace unos días despidieron al DT que los hizo tricampeones, André Jardine. Pero justo este sábado comenzó a correr el rumor de que Santiago Baños sería el siguiente en dejar al Club América.

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La noticia no se confirmó por el club como sí lo hicieron con el estratega brasileño, por lo que puso a pensar que tal vez se mantendría, aunque tendría alguien más con quién trabajar. Sin embargo, se reveló que así como se mencionó en su momento con Ramírez, también Baños sólo ocuparía otro cargo en Grupo Ollamani.

Oficialmente no ha habido una respuesta de ninguna de las partes involucradas, pero diversas fuentes ya revelaron que es un hecho que se va. Y en caso de que esto se haya gestado, hay que recordar que desde hace ya unos meses comenzó a sonar su posible salida si los resultados no se daban y con los demás despidos, éste podría ser inminente.

¿Quién podría tomar el cargo de Santiago Baños?

En aquel momento, ya sonaba un nombre para tomar la presidencia deportiva de las Águilas, un hombre de peso y con confianza dentro de los negocios y de la institución que salió campeón y que podría tomar las riendas; Miguel Layún. Incluso, en ese momento, en una de las transmisiones de Layvtime, reveló que no estaría cerrado a hacerlo.

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Para Layún es una institución muy valiosa e incluso dejó claro que aceptaría cualquier puesto ahí, aunque no confirmó que fuera precisamente el de Santiago. Ante estos rumores han surgido un par de nombres más como el de Luis Fuentes, quien ya se encarga en conjunto con Baños y Claudia Carrión del equipo femenil y el de Alfredo Tena, a quien dejaron fuera antes de las Fuerzas Básicas.

En síntesis