Jorge Díaz Price no tardó en adaptarse a lo que la institución y el cuerpo técnico esperaban de él cuando le pusieron sus ojos encima y lo fueron a buscar a Segunda División. Su impacto como revulsivo en Toluca ha sido inmediato, volviéndose un futbolista importante en el recambio y como un polifuncional en el ataque.

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Tras haber mostrado sus cartas a principios de año, su gol en la final de la CONCACAF lo metió en el corazón de la afición y todo el mundo Toluca. Aunque luego el partido debió ir a penales, pudo comprobar que está hecho y preparado para aparecer en las grandes citas. Este semestre, el equipo lo necesitará en esas instancias.

La primera mitad de año, Jorge Díaz Price la cerró con aquel tanto clave en la Copa. En esta segunda parte de la temporada, ya anotó ante Pumas UNAM su primer gol del semestre, dando un golpe sobre la mesa y un guiño para el ‘Turco’. Esta nueva conquista, además, coronará una decisión ya tomada de la directiva.

Díaz Price y su gol consagratorio en la Conca [Foto: Getty]

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Según reveló Francisco ‘Paco’ Arredondo para TUDN, las autoridades del cuadro escarlata definieron el futuro de Jorge Díaz Price, quien todavía no pertenece al Toluca. Durante la transmisión del juego ante Pumas, el periodista brindó información de última hora respecto al delantero que reforzó el plantel hace seis meses.

De acuerdo a lo destapado por el corresponsal con fuentes en Toluca, la directiva ejecutará la opción de compra para adquirir la ficha del atacante de manera definitiva. Aunque el valor de la opción no ha sido difundida oficialmente por los cubes al momento de realizar la operación de préstamo, el mismo sería menor al millón de dólares.

En el pasado mercado de fichajes, Toluca incorporó a Jorge Díaz Price en calidad de cedido con contrato hasta diciembre, con esa opción de compra a favor de los Diablos Rojos. De tal modo, en caso de cumplir con las expectativas, el equipo choricero contaría con la prioridad para asegurarse la continuidad de JDP, algo que hará en breve.

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Las estadísticas de Jorge Díaz Price desde su llegada a Toluca:

En su breve período como futbolista escarlata hasta el momento, el atacante proveniente de Cancún FC lleva 4 goles y 3 asistencias en 1018 minutos, repartidos en 21 juegos. Estamos hablando de 7 participaciones directas en tantos del Toluca en 11 partidos completos, un promedio muy alto para su corto tiempo en la institución. Pronto será un Diablo Rojo definitivo.