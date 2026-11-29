El América sufrió un durísimo golpe de realidad este sábado. Tras firmar un empate sin anotaciones en la ida celebrada en el Estadio BBVA, se consumó una auténtica hecatombe en el Estadio Azteca luego de que Monterrey diera la campanada con un contundente 0-2 que dejó a las Águilas eliminadas en los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026.

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Dos ejecuciones desde los once pasos, una de Luca Orellano al minuto 70 y otra de Uros Durdevic al 82, resultaron suficientes para despachar al conjunto azulcrema y dejarlo con las manos vacías en este 2026. Ante semejante desenlace, los aficionados comenzaron a señalar responsables del rotundo fracaso, y gran parte de esos cuestionamientos apuntaron directamente hacia Guillermo Almada.

El estratega uruguayo se mostró firme durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, dejando en claro que este descalabro le otorga “más fortaleza para el próximo semestre“. Sin embargo, su permanencia en el banquillo dista de ser un hecho, ya que, según informa el periodista Santiago Fourcade, Emilio Azcárraga convocó a una reunión urgente este lunes con toda la cúpula directiva de la institución para definir el futuro de Almada.

Andrés Vaca también apunta contra Almada

Uno de los comunicadores que también enfiló sus baterías contra el timonel charrúa fue Andrés Vaca, quien no se guardó nada al opinar sobre el entrenador a través de su cuenta oficial de X: “Para mí Guillermo Almada tiene que salir del club“, comenzó en su publicación el narrador de TUDN.

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Para mí Guillermo Almada tiene que salir del club. Brilló contra equipos de la media tabla para abajo, pero cuando vinieron los importantes jugó a nada. — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) November 29, 2026

Asimismo, remató su postura señalando uno de los principales flancos débiles que se le recriminaron al técnico incluso antes del arranque de la Fiesta Grande: “Brilló contra equipos de la media tabla para abajo, pero cuando vinieron los importantes jugó a nada“, sentenció Vaca.

Lejos quedó aquella versión del América que ligó dos goleadas de cinco tantos frente a León y Atlas para erigirse como la ofensiva más letal de la fase regular con 38 dianas. En sus últimos siete compromisos entre fase regular y Liguilla, donde acumuló cuatro empates y tres derrotas, las Águilas apenas lograron marcar seis goles y recibieron 10, convirtiéndose en una pálida sombra de lo que exhibió el conjunto de Almada en el arranque del torneo.

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En síntesis