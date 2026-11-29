La dolorosa eliminación del Club América frente a Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liguilla desató un auténtico terremoto mediático en el fútbol mexicano. Como era de esperarse tras semejante golpe deportivo en el Estadio Azteca, el polémico comunicador Álvaro Morales aprovechó el momento de máxima tensión para apuntar sus dardos directamente contra el entrenador uruguayo Guillermo Almada y el rumbo futbolístico de la institución azulcrema.

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Durante su análisis posterior al encuentro, el periodista hizo especial hincapié en la pérdida de identidad competitiva del plantel, la falta de ideas ofensivas frente a un rival que dominó las acciones y las malas decisiones desde el banquillo que derivaron en penales decisivos. Además, responsabilizó de manera frontal a la cúpula directiva por el presente del equipo y exigió la salida inmediata del cuerpo técnico actual para concretar el retorno de un viejo conocido de la casa.

Álvaro Morales pidió por el regreso de André Jardine al América

Con su habitual estilo frontal y sin filtros, Morales lanzó una súplica directa hacia el extécnico bicampeón de las Águilas y cuestionó a los propietarios del club: “Pidámosle perdón a André Jardine. Señor Jardine si usted descansó ya lo suficiente en los Emiratos Árabes con el equipo que está dirigiendo, regrese... Señores de General Atlantic, ustedes son los responsables, los que ahora están manejando esto, pidan perdón. Almada rompió esto, un equipo que se le rompió la voluntad, se le rompieron las ganas, se le rompieron ímpetu”.

Se perdió el liderato, la cuota goleadora y la capacidad de ganar en los siete partidos. Se perdió lo más importante: el vestidor, el factor humano. https://t.co/3gkDSDcaRl — Álvaro Morales (@AlvaritoMorales) November 29, 2026

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Acto seguido, el comentarista profundizó su crítica sobre el planteo táctico exhibido ante la escuadra regiomontana y reclamó la dimisión del estratega charrúa: “¿Quién metió a Cerrillo? Almada puso a un jugador que fue a hacerle dos penales. Monterrey atacó más, tuvo más jugadas ofensivas, América muy poco. Monterrey fue el protagonista y clasifica también porque lo hizo mejor. Una pobreza táctica el América… Almada está esperando una genialidad individual. Ahorita, lo que usted puede hacer bien Almada es presentar su renuncia. Vuelvan por André Jardine, su sabático ha pasado”.

De esta manera, las contundentes palabras de Álvaro Morales reflejan el profundo malestar que dejó este temprano adiós en el entorno americanista. Con el fracaso consumado y la presión al máximo sobre el banquillo de Coapa, el futuro de Almada queda bajo la lupa mientras crece la nostalgia por la exitosa era reciente de Jardine.

En síntesis

Álvaro Morales exigió la renuncia de Guillermo Almada tras la eliminación del Club América .

exigió la renuncia de tras la eliminación del . El comunicador pidió el regreso de André Jardine , actual entrenador en Emiratos Árabes Unidos.

pidió el regreso de , actual entrenador en Emiratos Árabes Unidos. Morales responsabilizó a General Atlantic y cuestionó el ingreso de Cerrillo, quien cometió dos penales.