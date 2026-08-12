¿Se va del América? Almada rompe el silencio sobre Brian Rodríguez y los fichajes

En este mercado de fichajes se ha hablado mucho de la posibilidad de que Brian Rodríguez salga. Pero es algo que ha pasado regularmente con él, cada fin de temporada suenan equipos y no logran concretarse hasta quedarse un semestre más con el Club América. Es por eso que ante las dudas en este Apertura 2026, Guillermo Almada habló al respecto.

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Las Águilas van con paso firme en la Leagues Cup, algo que muy pocos equipos mexicanos han hecho y gran parte de estos resultados se debe al buen momento que vive el “Rayito”, quien ha conseguido anotaciones en sus últimos partidos. Aún cuando se había mencionado una supuesta lesión, de la cual no se aclaró el tema con su regreso.

¿Brian Rodríguez se va del América?

Es por ello que el Cruzeiro lo buscó, pero al final terminaron por no llegar a un acuerdo, algo que sí informó el equipo interesado. Ante ello, se ha revelado que el uruguayo podría salir con rumbo al Vasco da Gama, nuevo interesado en Brasil, por lo que previo al partido de la Leagues Cup ante Austin, se le cuestionó esa posibilidad al técnico azulcrema.

“La realidad yo me baso con hechos y lo que me transmite la parte directiva, no me puedo hacer eco de rumores que maneja la prensa, sobre todo en América que influyen de distintos futbolistas y vuelvo a insistir, a mí los directivos no me han manifestado ninguna posibilidad de que salga, entonces no me estoy estresando…” Guillermo Almada

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Cabe mencionar que el estratega señala que debido a las cualidades que tiene, a lo que está demostrando es obvio que va a haber interesados, pero mientras no lleguen las ofertas al lado directivo, el estratega sigue contando con él lo que resta del mes, que es justamente cuando terminará el mercado de fichajes y se decidirá completamente.

En síntesis