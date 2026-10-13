¿Cambian horario del América vs Pachuca?

Hace unas horas se dio a conocer de manera oficial que en el partido de la Jornada 14 entre Club América y Pachuca se llevaría a cabo un homenaje a Guillermo Ochoa, por lo que de manera inmediata salieron a la venta los boletos para este gran evento que será en un momento especial de este encuentro de la Liga MX.

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¿A qué hora se juega el América vs Pachuca?

Sin embargo, al ingresar a la página para ver los detalles del juego, se puede ver que el horario para este duelo es a las 19:00 horas, algo que dejó muy confundidos a los aficionados azulcremas, ya que desde que se dio a conocer el calendario el horario para este partido no era ese, dejando varias dudas en los asistentes.

De acuerdo con la información de Rub Sainz, el duelo estaba programado de manera inicial a las 17:00 horas en el Estadio Azteca. Sin embargo, no sería el único cambió, ya que en la programación de Google para el partido, éste sería a las 18:00 horas del centro de México. Por lo que ninguno de los tres horarios que se manejan coincide.

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Pero hay uno más, que es precisamente el de la televisora y donde supuestamente se rige todo. En la plataforma de ViX Premium está programado su inicio a las 16:00 horas, es decir, una hora antes de que comience el duelo, por lo que la que se debería respetar es a las 17:00 horas, aunque no se ha confirmado del todo.

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Tomando en cuenta esto, pudo haber un error en la plataforma de Fanki, pero viendo que aún quedan dos fechas para que se dispute, la Liga MX estaría confirmando unos días antes de manera oficial si hay algún ajuste, ya que por el momento quienes adquieran los boletos tienen claro que el duelo será a las 19:00 horas.

En síntesis