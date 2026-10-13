Los detalles del homenaje a Memo Ochoa con América

Esto es lo que se sabe hasta ahora del homenaje que le harán a Memo Ochoa en el Estadio Azteca.

Este lunes el Club América dio a conocer de manera oficial que estaría celebrándole un homenaje a una de las leyendas más importantes en el arco, Guillermo Ochoa. Es por ello que hay muchas dudas por parte de la afición, sobre dónde, cuándo y a qué hora será este evento que los azulcremas tanto tiempo esperaron.

Publicidad

Durante el Mundial se celebró esa despedida de las canchas en el México vs Inglaterra. El cambio del discurso fue mejorando y es que aunque al principio era rechazado por querer ocupar un lugar en la convocatoria, al final terminó siendo uno de los jugadores más queridos por la afición Incondicional dando paso a los homenajes.

El primero de ellos fue en el duelo de la Selección Mexicana ante Chile en la pasada Fecha FIFA, donde recibió un reconocimiento por vestir por tantos años la playera Tricolor. Tomando esto como referencia, varios seguidores solicitaron que se hiciera lo mismo pero con América, ya que era una leyenda entre los guardametas.

¿Cuándo, dónde y cuánto cuesta ir al homenaje de Memo Ochoa?

Fue así que este martes 13, una fecha especial, anunciaron el “Por S13empre” haciendo alusión al número que portó. Hasta el momento se dio a conocer que este homenaje se dará en la Jornada 14 cuando las Águilas se enfrenten ante Pachuca el 25 de octubre. El costo de los boletos va desde los 587 hasta los 4,109 en las zonas VIP.

Publicidad

El enfrentamiento se llevaría a cabo en el Estadio Banorte a las 19:00 horas del centro de México. Esta sería ya la despedida definitiva que tendría el mexicano, ya que no pudo tenerla antes de regresarse al Viejo Continente. Ahora, la afición azulcrema podrá homenajear a uno de los arqueros con los que crecieron viendo al América.

En síntesis