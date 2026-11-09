Jesús Gómez recibirá sanción por burla a afición de Atlas

Este fin de semana se dio a conocer una polémica que no fue captada durante el partido, sino que desde la tribuna se filtró un video en el que el asistente arbitral Jesús Gómez se burla supuestamente de aficionados del Atlas, después de haber caído 4-1 en el Estadio Jalisco, por lo que este lunes se confirmó su sanción tras lo ocurrido.

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En un video que se volvió viral se pudo ver cómo el asistente de Fernando Hernández, Jesús Aarón Gómez Ruiz hace una seña del número 4 con la mano lanzándola de manera directa a la tribuna de la afición local en el duelo ante Pachuca. Esto generó indignación en las redes sociales y la Comisión de Árbitros ya tomó cartas en el asunto.

Suspensión para el árbitro asistente

De acuerdo con lo mencionado, la misma Comisión determinó esta acción como “grave”, por lo que ahora será suspendido sin dar a conocer por cuánto tiempo y no tendrá actividad, por lo menos se espera que sea a lo largo de la Jornada 17 y por supuesto quedando fuera de la Liguilla del Apertura 2026, donde seguramente el equipo rojinegro estará.

Esta sanción seguramente ya fue investigada dentro del ámbito arbitral, por lo cual ya no quedó como suposición de un acto de burla hacia los aficionados, sino que ya habría habido una confirmación para que se determinara la sanción del asistente. Hasta el momento, no se ha proclamado al respecto, ya que con la nueva regla tienen prohibido manifestarse en contra.

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En síntesis