Hernán Crespo no evidenció al arbitraje

El DT de Atlas fue autocrítico con lo que dejó de hacer su equipo, pese a las polémicas con el arbitraje.

Atlas cayó 1-4 en el Estadio Jalisco ante Pachucay se generó una polémica por el arbitraje. Sin embargo, cuando se esperaba que en la conferencia de prensa Hernán Crespo mostrara precisamente su molestia por ello, reapareció ante los medios hablando de lo que los rojinegros pasaron en los primeros minutos y lo que no pudieron hacer.

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Cabe mencionar que en el segundo gol de Atlas, el silbante detalló que había un recargón y por ello se anulaba, pero tal falta no apareció en las repeticiones que se mandaron en televisión y el VAR no lo llamó para analizar esa jugada, por lo que al final se quitó ese tanto y vino la confianza por parte de los Tuzos para conseguir la victoria.

¿Bajaron de la nube a Atlas?

Lo primero con lo que empezó Crespo fue con mencionar que tuvieron que cambiar alineación porque ya se estaba trabajando con Jorge Sánchez, pero no se pudo recuperar y por esta razón no se logró frenar como se esperaba a Salomón Rondón, quien ya venía con antecedentes como goleador y ese era uno de los planes que no se cumplió.

“Entendíamos que se podría jugar una parada difícil y no salió. No habíamos controlado muy bien a Rondón, pero hablaba de lo que hizo bien Pachuca, aprovechó esas cosas cuando el partido arrancó, no ajustamos ninguna marca, no ajustamos algunas paredes y automáticamente se pusieron 2-0 y no lográbamos reaccionar, ni ser precisos…” Hernán Crespo

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También detalló otros pequeños errores de algunos de sus elementos: “Era un partido donde los talentosos no estaban finos y no salía nada”. El estratega mantiene que si el equipo tenía que perder, mejor que fuera ahora y no en la Liguilla para que todos estén con los pies en la tierra y vean lo que se tiene que mejorar.

En síntesis