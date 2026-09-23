América afrontará la Jornada 10 del Apertura 2026 con cinco bajas ante Necaxa, entre lesiones y convocatorias internacionales que complican los planes de Guillermo Almada para el partido en Aguascalientes.

La Liga MX decidió mantener la actividad durante la primera semana de la Fecha FIFA y disputar con normalidad la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026. La decisión afecta especialmente a los equipos que cuentan con futbolistas convocados por sus respectivas selecciones nacionales.

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Mientras Rafael Márquez trabaja con la Selección Mexicana y otros combinados nacionales hacen lo propio con sus convocados, varios clubes del futbol mexicano deberán afrontar sus partidos sin algunos de sus jugadores habituales. América es uno de los equipos que más bajas tendrá en esta jornada.

Las Águilas visitarán a Necaxa el próximo domingo 27 de septiembre en Aguascalientes y Guillermo Almada no podrá contar con cinco futbolistas. Cuatro de ellos estarán ausentes por compromisos internacionales, mientras que Alan Cervantes quedó descartado después de sufrir una molestia muscular.

Los cinco futbolistas que no estarán ante Necaxa

Alan Cervantes

Isaías Violante

Israel Reyes

Brian Rodríguez

Óscar Perea

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Cervantes es el único de los cinco que se perderá el encuentro por lesión muscular, luego de causar baja de la concentración de la Selección Mexicana. Por su parte, Violante e Israel Reyes fueron convocados por el Tri, Brian Rodríguez se encuentra con Uruguay y Óscar Perea fue llamado por la Selección de Colombia.

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