Uno de los problemas que tenía el Club América para la llegada de Raphael Veiga, es que Palmeiras aseguraba que no había una oferta forma por el jugador. Sin embargo, este martes ya se hizo ese primer paso, por lo que la mañana de hoy miércoles han confirmado algunos medios en Brasil, que las gestiones han avanzado a favor del fichaje.

Cabe mencionar que en el pasado fin de semana vimos el que pudo ser el último partido de Veiga con su actual equipo, porque tuvo pocos minutos y los rostros eran desencajados. Si bien, la idea de venir a México no es algo que le desagrade, es un futbolista importante e histórico en esta institución, por lo que su salida podría llegar a pesarles.

¿Qué hay de nuevo con Veiga?

La situación aquí es que de acuerdo con la información que revela el peridista Gustavo Terini, es que Veiga ya habría aceptado que se den las negociaciones, pues está dispuesto a tener una etapa diferente en su carrera. Y es que hay que recordar que él llegó en 2017 a Palmeiras y desde ese año ha brindado su profesionalismo a esta plantilla.

La misma fuente da a conocer que la idea es que se haga un préstamo por un año, pero que tenga una opción a compra, aunque también podría ser una obligación, en caso de que cumpla ciertos minutos jugando con las Águilas. Se espera que se pulan algunos detalles, para ahora sí concretar su llegada al Nido para el Clausura 2026.

Hay que apuntar que la escuadra brasileña tenía como fecha estimada terminar el fichaje de Veiga esta misma semana, por lo que podría ser un hecho y en los próximos días el América pueda confirmar a su refuerzo. Este es un pedido especial de André Jardine, por lo que al cumplirlo, también se tienen expectativas altas con ello.

En síntesis

El Club América envió una oferta formal al Palmeiras y avanzó en las gestiones por Raphael Veiga .

envió una oferta formal al Palmeiras y avanzó en las gestiones por . El mediocampista brasileño aceptó un acuerdo para un préstamo por un año con opción de compra.

con opción de compra. El América espera concretar el fichaje esta semana para que Veiga llegue al Clausura 2026.

