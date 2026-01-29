Parece que el primer año de Sergio Pérez en Cadillac no será nada sencillo. Entrar a la Fórmula 1 desde cero es un gran desafío para cualquier equipo y la escudería americana no será la excepción. El nuevo coche se estrenó esta semana en la pretemporada de Barcelona y Checo ya remarcó algunas falencias.

Publicidad

Publicidad

Luego de su segunda participación, el mexicano platicó con los micrófonos oficiales de la Fórmula 1 y se sinceró: “Tenemos problemas en todas partes. Tenemos problemas con el motor, la electrónica y con el coche en general“.

Checo Pérez platica con los micrófonos de la F1 (Foto: captura de la transmisión de F1TV)

Luego de los primeros giros del lunes, Checo ya había avisado que tenían problemas, pero lo tomó como algo positivo. “Mejor que sucedan ahora y no durante la temporada”, había asegurado el mexicano. Sin embargo, pese a haberse ausentado martes y miércoles para solventar esos inconvenientes, no hay buenas sensaciones.

Publicidad

Publicidad

Checo fue último el lunes y penúltimo este jueves, solo por encima de Lance Stroll (Aston Martin). Por suerte para Cadillac, la pretemporada recién comienza y todavía falta la jornada de mañana, además de los próximos shakedowns en Bahréin.

Lo que sí es un hecho es que la nueva escudería de Checo Pérez tiene mucho trabajo por delante y que, a día de hoy, suena utópico pensar en posibles puntos de Cadillac en los primeros meses de la temporada 2026 de la Fórmula 1. El tiempo dirá.

¿Cuándo debuta oficialmente Checo Pérez con Cadillac?

El primer fin de semana oficial de la temporada 2026 de la Fórmula 1 será del 6 al 8 de marzo en el marco del Gran Premio de Australia. Sin embargo, es importante remarcar que, por cuestiones de diferencia horaria, en México la carrera será el sábado 7 de marzo a las 22:00 hs (CDMX).

Publicidad

Publicidad

ver también Así es el mono que utilizará Checo Pérez en la temporada 2026 de la F1 con Cadillac

En síntesis