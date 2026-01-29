El 2026 ya comenzó y el inicio de la Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, ya está a la vuelta de la esquina. Para ello, todos los anfitriones apuntalan los detalles para que la fiesta internacional no falle en ningún aspecto.

Una de las cuestiones más importantes de la puesta a punto de las instalaciones es, ni más ni menos, el mítico Estadio Azteca, que, por razones de patrocinio ahora se llama Estadio Banorte. El recinto albergará el partido inaugural entre la Selección Mexicana y Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A, entre otros compromisos.

Ahora, Bolavip logró ingresar al estadio y tomar imágenes exclusivas de cómo está actualmente el estadio. Lo más novedoso son los trabajos en el campo de juego, algo que no había sido noticia en los últimos días. A su vez, la sección de butacas ya aparece casi en su totalidad.

La primera prueba piloto será en poco menos de dos meses, cuando el Trireciba a la Selección Portuguesa y, ni más ni menos, a Cristiano Ronaldo. Allí, se verá si el recinto ya está en condiciones de recibir partidos del torneo o se deberán reajustar algunas cuestiones.

¿Cuándo acabará la remodelación del Estadio Azteca?

Las obras en el famoso inmueble que albergará el Mundial 2026 ya lucen más avanzadas, aunque aun con varios detalles que afinar, de cara a lo que será su primer juego tras la remodelación el próximo 28 de marzo del 2026 en el amistoso entre el Tri y Portugal.

Partidos del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Jueves 11 de junio 13:00hs (CDMX): México vs Sudáfrica

Miércoles 17 de junio 20:00hs (CDMX): Uzbekistán vs Colombia

Miércoles 24 de junio 19:00hs (CDMX): México vs UEFA 4 (Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa)

(Dinamarca, Macedonia del Norte, Irlanda o República Checa) Martes 30 de junio 19:00hs (CDMX): Dieciseisavos de final (Partido 79)

Domingo 5 de julio 18:00hs (CDMX): Octavos de final (Partido 92)

