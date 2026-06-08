Guillermo Almada le daría una segunda oportunidad a este jugador del América

Este domingo el Club América ya hizo oficial la llegada de Guillermo Almada tras la salida de André Jardine, por lo que justo este lunes el equipo ya reportó en las instalaciones de Coapa. Hubo algunas sorpresas en el conjunto, especialmente aquellos que estaban cedidos a préstamo y que han retornada con la idea de tener una segunda oportunidad.

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Si algo se le podía criticar al estratega azulcrema es la falta de posibilidades que tenían los jugadores de la Sub 21 para estar en el primer equipo, uno de los casos que sufrió por ello fue precisamente Ramón Juárez, pero la regla de menores lo ayudó a que muchos de ellos no se perdieran, aunque a otros los mandaron a otros conjuntos.

Ahora la buena noticia que se ha dado con la llegada de Almada, es que ante la crisis económica que supuestamente vive el equipo, podría invertir en mejorar al conjunto menor, por lo que aquellos de la Sub 21 que destacaron en el torneo anterior llegando a la Final podrían ser tomados en cuenta y más aún los que tenían potencial y los dejaron ir.

Una segunda oportunidad con Almada

Uno de ellos es Miguel Ramírez, un joven que tenía mucho talento en el ataque, pero que lamentablemente su nivel se fue apagando. Se fue a Puebla y ha reportado con la escuadra este lunes, por lo que llama la atención que el talento que tenía y que podía explotar podría utilizarse ahora con Almada al frente del equipo.

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“Isco” era uno de los futbolistas que se pensaba tenía cualidades similares a las de Diego Valdés, jugador que no se ha podido conseguir con las incorporaciones, por lo que de la mano de Almada podríamos ver el resurgimiento de este canterano azulcrema, siendo de esos jugadores que tendrían esa segunda oportunidad para destacar.

En síntesis