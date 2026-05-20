El colombiano tiene los días contados en el club español y en Monterrey se alistan para cualquier movimiento.

Nelson Deossa había conseguido, luego de aquel grandioso Mundial de Clubes del año pasado, cumplir su sueño de jugar en Europa. Sin embargo, su experiencia en el Real Betis llegaría pronto a su fin. El talentoso colombiano no pudo acondicionarse a las exigencias y expectativas de la elite, y rápidamente cortarían su estadía en el futbol español.

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De acuerdo a la información destapada por Manu Colchón, uno de los periodistas más reconocidos que cubre la campaña de Betis, el volante saldrá del club este verano por decisión de la directiva. Según el reporte, “su cabeza le ha jugado una mala pasada” este año, costándole su lugar en la plantilla del equipo que jugará Champions la próxima campaña.

“Un jugador con físico, zancada, clase, pero que no ha podido adaptarse al y, llegado a un punto, tampoco ha querido”, disparó el corresponsal, que sabe mucho del día a día del Real Betis. El cronista de Diario de Sevilla aseguró que su partida está sentenciada ya que el cuerpo técnico de Manuel Pellegrini tampoco le habría visto signos de intentar mejorar.

La experiencia de Nelson Deossa había iniciado con el pie izquierdo de arranque, cuando pasó un par de meses marginado por una lesión. Luego, la cosa no ha ido para mejor: apenas disputó 1491 minutos, distribuidos en 33 partidos diferentes, sin marcar goles. Además, tuvo muy pocas titularidades: de hecho, de sus últimos catorce juegos en Betis, sólo comenzó en uno.

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Pellegrini dio la chance a Deossa pero no la aprovechó [Foto: Getty]

Rayados y Matías Almeyda, atentos al futuro de Nelson Deossa en Betis:

Según hicieron trascender en el programa regio RG La Deportiva, con fuentes en la directiva albiazul, Rayados de Monterrey está dispuesto a repatriar al colombiano y monitorea su situación. En su corto paso por ‘La Pandilla’ fue uno de los pocos extranjeros que supo rendir, primero bajo el ala de Martín Demichelis y luego con Domenec Torrent en su fantástico MDC.

Lo curioso dentro de este contexto es que Matías Almeyda habría dado luz verde si se presenta la chance de poder traer de vuelta a Nelson Deossa. Esto, considerando que el ‘Pelado’ hasta hace poco fue DT de Sevilla, archirrival del Betis, club al que pertenece el mediocentro. Sin embargo, al mismo tiempo eso le ha dado la posibilidad de también verlo y notarlo más de cerca.

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Si bien un fichaje como este no entra dentro del perfil de jugadores que buscará la nueva gestión de Monterrey, el conocimiento del futbolista y su salto de calidad abrirían una excepción. Para saber si la alternativa puede concretarse, habrá que esperar un fin de semana más a que acabe LaLiga, y allí comiencen a realizarse las reuniones pertinentes que definan el futuro de Deossa.