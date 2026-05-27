El colombiano que supo brillar en la Liga MX, no está en los planes del equipo español para la próxima temporada.

Nelson Deossa fue una de las grandes figuras de Rayados de Monterrey durante su paso por la Liga MX. El mediocampista colombiano mostró un gran nivel, brilló en el Mundial de Clubes y gracias a sus actuaciones comenzó a llamar la atención de varios equipos importantes de Europa.

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Finalmente, fue Real Betis quien decidió apostar fuerte por él y desembolsó cerca de 17 millones de dólares para quedarse con su ficha. En España existía mucha expectativa por lo que podía aportar el colombiano, especialmente después de lo que había mostrado en México.

Nelson Deossa jugando en Betis (Getty Images)

Sin embargo, las cosas no terminaron saliendo como esperaban en el conjunto español. Según pudo saber en exclusiva BOLAVIP, dentro del Betis existe bastante descontento con el futbolista tanto por cuestiones futbolísticas como también por algunos temas extradeportivos.

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De acuerdo con la información obtenida, en el club no gustaron algunas situaciones relacionadas con salidas nocturnas y rumores que comenzaron a circular en Sevilla, una ciudad donde rápidamente se conocen este tipo de cuestiones. Además, cuando le tocó jugar tampoco logró rendir al nivel que esperaban tras la fuerte inversión realizada por él.

Por ese motivo, en Betis ya analizan seriamente buscarle una salida en este mercado y desde hace algunos días empezó a aparecer el interés de Club Atlético River Plate, que sigue de cerca la situación del colombiano pensando en reforzar el plantel.

Willie González reveló cuánto pide Real Betis por Nelson Deossa

En RG La Deportiva, el periodista Willie González aseguró que Betis quiere vender al colombiano, aunque el club español pretende recuperar gran parte de la inversión realizada y estaría pidiendo alrededor de 17 millones de dólares para dejarlo salir.

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Por ahora, esa cifra parece muy difícil para Rayados, que también fue relacionado nuevamente con el jugador pero no tendría pensado desembolsar semejante cantidad de dinero. Otro equipo que siguió de cerca su situación fue Tigres UANL, aunque tampoco avanzó formalmente hasta el momento.

En sintesis

El club español Real Betis Balompié evalúa la salida del colombiano tras costarle cerca de 17 millones de dólares.

evalúa la salida del colombiano tras costarle cerca de 17 millones de dólares. El mediocampista Nelson Deossa despertó el interés del Club Atlético River Plate debido a su descontento en España.

despertó el interés del Club Atlético River Plate debido a su descontento en España. El periodista deportivo Willie González reveló que el conjunto bético pretende recuperar el total de su inversión inicial.