La polémica de Nelson Deossa que acelera su salida del Betis

El futbolista del Real Betis tuvo una reacción muy criticada que haría que regrese lo más antes posible a la Liga MX.

Durante varios partidos, Nelson Deossa desapareció del cuadro del Real Betis, Manuel Pellegrini no lo había tomado en cuenta. Sin embargo, regresó justo ahora que su nombre comienza a sonar para un regreso en la Liga MX. El problema es que parece que ya no está del todo contento en el equipo y fue evidenciado por su reacción.

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El día de hoy se disputó el último juego de LaLiga para el Real Betis, donde la escuadra sevillana se enfrentó ante el Levante, el resultado terminó con una victoria de 2-1 a favor del conjunto de Deossa, pero fue ahí, al término del encuentro cuando la cámara de la transmisión lo enfocó y causó la molestia de todos los aficionados.

El desplante de Nelson Deossa tras la victoria del Real Betis

El equipo ganó con un gol al minuto 4 de Abde Ezzalzouli, quien desde luego estaba muy emocionado por conseguir la anotación. Así inmediatamente vio que estaba Nelson de pie y quiso hacer una broma con él colocándole una bolsa de hielo en la parte del cuello, por lo que Deossa en ningún momento lo voltea a ver con rostro de diversión.

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¿Por qué la afición del Betis exige la salida de Deossa?

Al contrario se le queda mirando de manera fija y no cambia de expresión, por lo que Abde sólo nota la incomodidad y lo refleja su rostro, yéndose inmediatamente de ahí. Es por esta razón que los seguidores vieron esta reacción y comenzaron a pedir su salida de la escuadra, ya que todo parece ser que no le importa estar ahí.

Hay que recalcar que esto sucede precisamente en el entorno de un posible regreso a Rayados de Monterrey, ya que de acuerdo con RG la Deportiva, el futbolista sería uno de los jugadores que estaría solicitando Matías Almeyda para formar el nuevo equipo, aunque con lo que han vivido con otros jugadores y viendo la reacción de Deossa, ya no parece tan buena opción.

En síntesis

El mediocampista Nelson Deossa disputó el último partido de LaLiga con el Real Betis .

disputó el último partido de LaLiga con el . El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini consiguió una victoria de 2-1 frente al Levante.

consiguió una victoria de 2-1 frente al Levante. El entrenador Matías Almeyda solicitría el fichaje del futbolista colombiano para Rayados de Monterrey.