Palmeiras rompe el silencio sobre el futuro de Raphael Veiga: “Tenemos mucho interés”

El vicepresidente del Palmeiras, Paulo Buosi, se refirió a la situación del mediocampista brasileño, que está a préstamo en el América hasta diciembre. Las Águilas no harían uso de la opción de compra y su regreso a Brasil parece cada vez más cercano.

El paso de Raphael Veiga por el Club América podría estar llegando a su final. El mediocampista brasileño arribó a las Águilas como un fichaje de muchísima jerarquía, después de brillar durante varios años en el futbol brasileño con la camiseta del Palmeiras. Su llegada generó una enorme ilusión entre los aficionados, que esperaban que pudiera trasladar a México el nivel que lo había convertido en una de las figuras del futbol sudamericano.

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Sin embargo, su rendimiento en el conjunto azulcrema no estuvo a la altura de las expectativas. Con el correr de los meses, el brasileño no consiguió consolidarse como una pieza determinante y comenzaron a aparecer cuestionamientos sobre su nivel.

Ahora, su futuro vuelve a estar en el centro de la escena. Mientras se recupera de una lesión en Brasil, el Palmeiras ya comenzó a manifestar públicamente su interés en volver a contar con él.

El vicepresidente del Palmeiras rompió el silencio sobre Raphael Veiga

En medio de las versiones sobre su salida del futbol mexicano, Paulo Buosi, vicepresidente del Palmeiras, habló públicamente sobre la situación del mediocampista y dejó en claro que en Brasil siguen interesados en recuperarlo.

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“Veiga tiene una situación en la que tal vez termine su contrato allí. Es un jugador en el que tenemos mucho interés y él también”, expresó el dirigente, dejando abierta la puerta para un posible regreso en 2027.

El préstamo de Veiga finaliza en diciembre y el América cuenta con una opción de compra fijada en 6,5 millones de dólares. Sin embargo, la directiva azulcrema no tendría previsto ejecutar esa cláusula. El propio presidente Santiago Baños reconoció que existen pocas posibilidades de que el brasileño continúe, principalmente por el costo de su contratación

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La lesión que complicó todavía más su continuidad

Como si su rendimiento irregular no fuera suficiente, Veiga sufrió una luxación en el hombro izquierdo que lo obligó a pasar por el quirófano. El futbolista regresó a Brasil para realizar la operación y continuar su rehabilitación en las instalaciones del Palmeiras, institución que todavía es dueña de su pase.

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