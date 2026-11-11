El futuro de Santiago Baños generó incertidumbre en el América ante las versiones que lo vinculan con Tigres. En medio de los rumores, David Faitelson sorprendió al revelar quién podría ocupar su lugar en la estructura deportiva de las Águilas.

El América atraviesa horas de tensión tras una noticia que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y que podría modificar su estructura deportiva. El futuro de Santiago Baños, actual presidente deportivo de las Águilas, quedó bajo la lupa luego de distintos reportes que lo vinculan con una posible salida de Coapa.

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La información que trascendió apunta a que Tigres estaría interesado en contratar a Baños para encabezar su nueva etapa dirigencial. De esta manera, el directivo podría abandonar una institución en la que trabaja desde 2017 para asumir un desafío en el conjunto regiomontano.

¿Santiago Baños se va del América para llegar a Tigres?

La versión sobre su posible salida tomó fuerza después de que distintos periodistas comenzaran a mencionar su nombre como una de las alternativas que maneja Tigres para reorganizar su estructura de cara al Clausura 2027 tras una temporada para el olvido

El conjunto regiomontano atraviesa un momento de cambios después de quedarse fuera de la Liguilla del Apertura 2026. En ese contexto, Baños aparece como un perfil que interesa por su experiencia y por los resultados que consiguió durante su gestión en el América.

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David Faitelson reveló que Miguel Layún podría reemplazar a Santiago Baños

En medio de todas estas versiones apareció otro nombre que sorprendió al americanismo: Miguel Layún. Según lo informado por David Faitelson, el exfutbolista podría convertirse en el nuevo presidente deportivo del América si finalmente se concreta la salida de Santiago Baños.

Reporta Mauricio Ymay que Santiago Baños está a punto de dejar al América y estaría cerca de llegar a Tigres🚨🦅 David Faitelson soltó la exclusiva que Miguel Layún podría ser el nuevo presidente deportivo del @ClubAmerica💣 https://t.co/WLQci7cykN — Roberto Haz (@tudimebeto) November 11, 2026

La posibilidad resulta llamativa por la historia que Layún tiene con las Águilas. El exdefensor fue protagonista de distintas etapas del club, conquistó títulos con la camiseta azulcrema y mantiene un vínculo especial con la institución.

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