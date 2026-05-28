Conoce todo lo que tienes que saber sobre el evento que definirá los partidos de la próxima fase del torneo.

¡Crece la expectativa! Tras el desenlace de la fase de grupos, es tiempo del sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Ya han quedado todos los clasificados confirmados, y con ello, los bolilleros a partir de los cuales se conformarán los cruces. A continuación, repasa todos los detalles sobre el ansiado acontecimiento de este viernes.

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Los clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores 2026:

Tal como suele ocurrir, también por la desigual distribución de cupos inicial, habrá predominio de equipos argentinos y brasileños en la próxima fase:

Brasil (6): Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians y Mirassol.

Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians y Mirassol. Argentina (4): Estudiantes, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Platense.

Estudiantes, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Platense. Chile (2): U Católica y Coquimbo Unido.

U Católica y Coquimbo Unido. Ecuador (2): Independiente del Valle y Liga de Quito.

Independiente del Valle y Liga de Quito. Paraguay (1): Cerro Porteño.

Cerro Porteño. Colombia (1): Deportes Tolima.

A esta siguiente instancia no han podido clasificar clubes de Uruguay, Bolivia, Perú y Venezuela. ¿Habrá un país diferente como campeón para romper la monotonía?

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Flamengo defenderá el título desde octavos [Foto: Getty]

Los bombos del sorteo de octavos de la Copa Libertadores 2026:

Bolillero 1 – primeros de grupo:

Independiente RM – 16 puntos (Grupo C)

– 16 puntos (Grupo C) Flamengo – 16 puntos (Grupo A)

– 16 puntos (Grupo A) Cerro Porteño – 13 puntos (Grupo F)

– 13 puntos (Grupo F) Independiente del Valle – 13 puntos (Grupo H)

– 13 puntos (Grupo H) Liga de Quito – 12 puntos (Grupo G)

– 12 puntos (Grupo G) U Católica – 13 puntos (Grupo D)

– 13 puntos (Grupo D) Corinthians – 11 puntos (Grupo E)

– 11 puntos (Grupo E) Coquimbo Unido – 10 puntos (Grupo B)

Bolillero 2 – segundos de grupo:

Rosario Central – 13 puntos (Grupo H)

– 13 puntos (Grupo H) Mirassol – 12 puntos (Grupo G)

– 12 puntos (Grupo G) Palmeiras – 11 puntos (Grupo F)

– 11 puntos (Grupo F) Cruzeiro – 11 puntos (Grupo D)

– 11 puntos (Grupo D) Platense – 10 puntos (Grupo E)

– 10 puntos (Grupo E) Estudiantes LP – 9 puntos (Grupo A)

– 9 puntos (Grupo A) Deportes Tolima – 8 puntos (Grupo B)

– 8 puntos (Grupo B) Fluminense – 8 puntos (Grupo C)

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¿Cuándo y a qué hora es el sorteo de octavos de la Copa Libertadores 2026?

El evento que definirá los duelos de la próxima ronda del certamen continental se realizará este viernes 29 de mayo, en la sede central de CONMEBOL, en la ciudad de Luque, Paraguay. La celebración tendrá lugar a partir de las 09.00 horas del Centro de México (12.00 hora del mediodía de Argentina y Brasil), por lo que habrá que estar despierto temprano.

¿Qué canal transmite el sorteo de octavos de la Copa Libertadores 2026?

Para poder seguir los acontecimientos que conformarán los octavos de final, los aficionados tendrán que sintonizar el canal de YouTube de la CONMEBOL. De acuerdo a la grilla televisiva, ninguna señal de TV ni otra plataforma online transmitirá el sorteo en territorio mexicano.