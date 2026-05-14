El colombiano con pasado en Rayados aparece en el radar de los felinos pensando en la próxima temporada del futbol mexicano.

Nelson Deossa supo destacarse en el futbol mexicano durante sus etapas en Pachuca y Rayados de Monterrey. El mediocampista colombiano mostró un gran nivel en la Liga MX y rápidamente comenzó a llamar la atención de distintos equipos fuera del país.

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Deossa en Betis (Getty Images)

Fue justamente su rendimiento en Rayados lo que terminó despertando el interés del futbol europeo. Finalmente, el Real Betis apostó fuerte por él y decidió quedarse con su ficha para incorporarlo como una de las apuestas importantes del proyecto deportivo.

El conjunto español pagó alrededor de 18 millones de dólares por el pase del colombiano, entendiendo que podía convertirse en una de las figuras del plantel. Su llegada generó expectativa tanto en España como en México por el nivel que había mostrado en sus últimos torneos.

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Sin embargo, el presente de Nelson Deossa en Betis no viene siendo el esperado. El futbolista no consiguió el protagonismo que se esperaba y todavía no logró consolidarse completamente dentro del equipo español, situación que empieza a generar rumores sobre una posible salida.

De cara al próximo mercado de pases, distintos clubes ya comenzaron a seguir de cerca su situación. De acuerdo con la información del periodista Matteo Moretto, Tigres UANL es uno de los equipos interesados en fichar al colombiano, aunque no será una negociación sencilla.

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Además del interés de Tigres, otros dos gigantes sudamericanos también aparecen en la carrera por el mediocampista: River Plate y Flamengo. A pesar de eso, Betis no tendría pensado desprenderse fácilmente del jugador después de la fuerte inversión realizada hace apenas unos meses.

Sin embargo, según pudimos constatar en BOLAVIP, los equipos sudamericanos por ahora no tendrían interés en el colombiano. Los felinos, por su parte, si están atentos al futuro del ex Rayados que tiene el visto bueno de Betis para salir en busca de minutos.

¿Hasta cuándo tiene contrato Deossa?

Actualmente, Nelson Deossa tiene contrato con el conjunto español hasta mediados de 2030. Por ese motivo, cualquier club que quiera incorporarlo deberá negociar directamente con Betis, ya sea mediante una transferencia definitiva o a través de un préstamo.

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