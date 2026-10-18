Dónde ver el América vs Pachuca Femenil

Esto es todo lo que tienes que saber del partido de hoy entre el Club América Femenil y Pachuca.

El Club América Femenil regresa a la actividad en este Jornada 11 del Apertura 2026, donde quiere hacer pesar su casa con una victoria más que las mantenga como las líderes absolutas del Grupo B. En esta ocasión se tendrán que medir ante Pachuca, uno de los rivales que ya se ha encontrado en finales y será en el Estadio Banorte.

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¿Cuándo y a qué hora es el América vs Pachuca Femenil?

El duelo entre las azulcremas y las tuzas se llevará a cabo este domingo 18 de octubre a las 19:00 horas del centro de México. Es uno de los pocos partidos, por la rivalidad, que tendrá como sede el Estadio Azteca, donde se espera una gran afición americanista que justamente ante las Amazonas mostró una muy buena entrada.

¿Dónde ver el América Femenil vs Pachuca?

El enfrentamiento será transmitido a través de los canales oficiales de la Liga Femenil, es decir, a través de su cuenta de TikTok, Facebook y YouTube. Además, también habrá una transmisión mediante TUDN en televisión de paga y en la misma plataforma de streaming de Televisa, ViX Premium, siendo las opciones exclusivas.

En esta ocasión el duelo llega en un horario estelar, por lo que también da para que haya un buen recibimiento de aficionados. Las Águilas, quienes llegan a este encuentro clasificadas a la Liguilla suman un total de 25 puntos, pero las hidalguenses son uno de los clubes que se les complican, aunque en este torneo no les va del todo bien.

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Las ahora dirigidas por Montse Tomé ocupan el lugar número seis de la tabla en este mismo grupo con apenas 10 unidades, pero vencer en este partido aún les daría la oportunidad por pelear para meterse a la clasificación en este nuevo formato y dependiendo de las últimas fechas para ello, por lo que este duelo es crucial.

En síntesis