América Femenil podría perder mínimo a 4 jugadoras en Liguilla

El Club América Femenil lidera la tabla del Grupo B hasta la Jornada 10. Esto ha permitido que el conjunto esté muy cerca de sellar su clasificación a la Liguilla como líderes del torneo Apertura 2026. Sin embargo, el día de ayer se dio a conocer una noticia que podría complicarles el rumbo hacia el bicampeonato en la Liga.

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Hay que recordar que las Águilas vienen de llevarse el el título del Clausura 2026 y la idea es volver a pelearlo, pero en este parón por la Fecha FIFA varias jugadoras del cuadro azulcrema tuvieron que salir del equipo para representar a la Selección Mexicana en los partidos amistosos ante Jamaica, por lo que ahora regresarán al equipo.

¿Por qué América perderá jugadoras en la Liguilla?

El problema es que en la conferencia de prensa del término del encuentro, Pedro López dio a conocer que para el Premundial, es decir, el duelo contra Haití para buscar el boleto al Mundial de Brasil 2027, las jugadoras tendrán que estar concentradas 12 días antes de este partido para poder llevar el proceso de la mejor manera.

¿Qué futbolistas quedarían fuera de Liguilla?

Tristemente para Ángel Villacampa, tendría que desprenderse de las jugadoras convocadas el 16 de noviembre, justo cuando arranca la Liguilla de la Liga Femenil. Las ausencias que podría tener con esta decisión serían las de Scarlett Camberos, Nancy Antonio, Kimberly Rodríguez y Montserrat Saldívar, como mínimo.

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Y es que hay un par de elementos más que podrían considerar, ya que en las últimas convocatorias América se ha vuelto la base de las seleccionadas. En este caso podría López tomar en cuenta a Celeste Espino y a Jana Gutiérrez quien ya jugó su primer encuentro con el equipo Tricolor Mayor, por lo que todo depende de las elegidas.

En síntesis