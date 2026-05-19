Horario, fecha y transmisión del Final Four de la W Champions Cup

Y después de conocer a las campeonas de la Liga MX Femenil del Clausura 2026, dos equipo, las actuales reinas, Club América y Pachuca estarán disputando el Final Four de la W Champions Cup 2026. Estos dos conjuntos mexicanos se estarán midiendo ante un par de equipos fuerte de la National Women’s Soccer League.

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¿Cuándo y a qué hora son los partidos?

El primer enfrentamiento será este miércoles 20 de mayo a las 17:30 horas del centro de México donde se medirán el Club América Femenil vs Gotham FC. De esta manera, el segundo duelo se llevará a cabo en este mismo día a las 18:30 horas en el que veremos el enfrentamiento de Pachuca Femenil vs Washington Spirit.

Hay que recordar que esta sede la ganó en esta ocasión el conjunto de las Tuzas, por lo que se disputará el torneo en México, especialmente en el Estadio Hidalgo en Pachuca de Soto. Los dos duelos se podrán ver de manera continua con el paquete de 120 pesos que pusieron a la venta para poder estar en los dos encuentros.

¿Dónde se transmitirá?

La transmisión de estos partidos no podrán ser a través de televisión abierta, ya que es exclusivo de la televisión de paga mediante ESPN, mientras que la otra opción será precisamente por la misma plataforma de streaming, es decir, por Disney+. Estas dos opciones serán la única manera para poder seguir los enfrentamientos.

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En síntesis