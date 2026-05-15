El mediocampista chileno fue reconocido en la liga de Argentina tras su buena presentación en el Fortín en el Apertura 2026.

El Apertura 2026 de Vélez llegó a su fin tras ser eliminado en condición de local el pasado domingo en los Octavos de Final de los playoffs en manos de Gimnasia y Esgrima La Plata tras la derrota por 1-0. Tras esto, la plantilla del cuadro de Liniers quedó licenciado para que descansen.

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Sin embargo, en las últimas horas el equipo volvió a ser noticia pero específicamente por un jugador de la plantilla. Se trata del mediocampista Diego Valdés, ex futbolista de América, que se fue libre de la institución mexicana a mediados de 2025.

Tras la fecha de los cuartos de final, así está el ranking que determinará quién será el Jugador Motomel de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Alguien podrá superar a Angel Di María (CEN)?@MotomelOficial pic.twitter.com/COx9C3P7D0 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) May 15, 2026

Y es que el canal TNT Sports de Argentina lanzó una votación en redes sociales para elegir al mejor jugador del torneo según la hinchada, donde el jugador figura en el tercer puesto por detrás de Ángel Di María de Rosario Central y Lucas Zelarrayán de Belgrano.

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Así lo manifestaron a través de un posteo en ‘X’, ex Twitter: “Tras la fecha de los cuartos de final, así está el ranking que determinará quién será el Jugador Motomel de la Liga Profesional de Fútbol. ¿Alguien podrá superar a Angel Di María?“.

¿Cómo está siendo el ciclo de Diego Valdés en Vélez?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, el volante de 32 años fue parte de 25 compromisos con la institución de la Ciudad de Buenos Aires, siendo titular en 10 de los mismos. Anotó 2 goles y realizó 5 asistencias, intentando hacerse un hueco en el equipo pese a las lesiones.

En síntesis

Diego Valdés ocupa el tercer puesto en la votación oficial al mejor jugador argentino.

ocupa el tercer puesto en la votación oficial al mejor jugador argentino. El exmediocampista del Club América avanzó al podio tras la fecha de cuartos de final .

. Valdés juega en Vélez, club eliminado por Gimnasia en los octavos del Apertura 2026.