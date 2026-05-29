El mediocentro chileno podría salir del Fortín tras partir de las Águilas a mediados del año pasado por una razón central.

La temporada está llegando a su final en casi todos los torneos alrededor del mundo para poder liberar a los jugadores y que el calendario quede libre para la Copa del Mundo 2026, que estará iniciando el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

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En esa vía, ahora a las directivas les toca jugar fuerte con la actividad en pausa porque, más allá de no haber partidos, abrirán los mercado de pases en plena justa mundialista y los dirigentes de las instituciones ya empiezan a tomar decisiones sobre las plantillas.

Uno de esos equipos es Vélez Sarsfield de Argentina, que tras una primer semestre decepcionante en 2026, donde quedó eliminado en Octavos de Final del Apertura 2026 de local ante Gimnasia y Esgrima La Plata, ya apunta a reformular su plantilla.

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Acorde a lo comentado por Nelson Pugliese, vicepresidente 3° del cuadro porteño, el equipo deberá embolsar 5 millones de dólares para equilibrar las finanzas. En diálogo con el programa Sábado Vélez, el directivo habló al respecto: “¿Por cuánto debería vender Vélez para estar estabilizado este mercado? No menor a 5 millones de dólares; en neto, no es menor“.

En ese recorte para acomodar las cuentas, otro medio partidario del club, Pasión Fortinera, informó que Diego Valdés, ex jugador de América, fue declarado transferible con el objetivo de bajar la masa salarial. Sin ser un jugador clave del equipo, la institución albiazul intentará venderlo en el próximo mercado de pases.

¿Cómo fue la temporada 2025-26 de Diego Valdés en Vélez Sarsfield?

En lo que respecta en lo meramente estadístico, el futbolista de 32 años fue parte de apenas 25 compromisos con el cuadro argentino, siendo titular en tan solo 10 de los mismos. Anotó 2 goels y marcó 5 asistencias en un curso donde las lesionesle jugaron una mala pasada.

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🗯️ "¿Por cuánto debería vender #Vélez para estar estabilizado este mercado? No menor a U$S5M netos"



↪️ La respuesta de Nelson Pugliese sobre el libro de pases y la situación económica del club:



🗣️ "El plantel se va a acomodar o a rearmar en función al mercado de pases, al… pic.twitter.com/QduzrcBqG8 — Sábado Vélez (@sabadovelezok) May 29, 2026

En síntesis