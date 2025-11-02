Tras el empate con sabor a poco en su visita a Mazatlán el fin de semana pasado, América se recuperó rápidamente en el Estadio Ciudad de los Deportes y se llevó un triunfo muy importante por 2-0 ante Club León en la jornada 16 del Apertura 2025.

Los dirigidos por André Jardine volvieron a escalar posiciones en la tabla y ahora tienen la posibilidad de cerrar el torneo como líderes, aunque no dependen completamente de sí mismos ya que tienen que ganar sí o sí y esperar otro resultado.

El próximo sábado, las Águilas visitarán a Toluca en el Nemesio Díez y, en caso de sumar de a tres, superarán a los Diablos Rojos (con quiénes comparten puntos) pero deberán esperar que Cruz Azul pierda o empate ante Pumas para terminar como únicos punteros antes del arranque de la Liguilla.

Quien habló en conferencia de prensa tras el triunfo fue el entrenador brasileño André Jardine, que aprovechó para enviar una advertencia a sus rivales más directos y antes de la última jornada del torneo que será el fin de semana que viene.

Las declaraciones de André Jardine

“Celebrar este objetivo, ya garantizamos estar dentro de los cuatro y, por el equilibrio de la Liga, es algo que hay que celebrar. Terminar el cierre de torneo con un encuentro directo y peleando por el liderato”, expresó el DT, dejando en claro que América irá con todo por ese primer lugar, que podría ser clave de cara a la Liguilla.