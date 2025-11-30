Luego del fracaso del Club América en el Apertura 2025 tras quedar eliminado en los Cuartos de Final a manos de Rayados, la Águilas tendrán que hacer un análisis de jugadores que saldrán y los que llegarán. Una de las salidas que ya no esperaría sería la de Javairo Dilrosun, el jugador sigue cobrando en Coapa, pero ya no juega ni con la Sub 21.

El neerlandés fue registrado con la escuadra menor, pero ni siquiera clasificaron en el torneo y mucho peor, él no tuvo ni siquiera un minuto dentro de la plantilla. Es por ello que se ha rumorado que le están buscando acomodo para dejar de pagarle el salario y sobre todo, no tener problemas con los No Formados en México, que fue la razón por la que se registró con la Sub 21.

Hasta ahora desde el entorno azulcrema no se ha hablado de ninguna propuesta en la Liga MX o en la MLS, donde quizá podrían llevarlo como lo fue Los Ángeles FC. Pero la posibilidad de mejorar su futuro en el 2026 podría darse, después de la noticia que se difundió este domingo sobre lo que sería lo que esperaba para salir adelante.

¿Qué oportunidad tiene Javairo Dilrosun?

La Selección Nacional de Surinam dio a conocer que Stanley Menzo, quien era DT del equipo renunció. Hay que mencionar que Javairo puede ser elegible con esta escuadra que en marzo del 2026 jugará el repechaje para ir a la Copa del Mundo. Este estratega no lo había considerado, pero si a eso le sumamos que no había jugado, ahora que habrá nueva administración podría tener un lugar.

Hay que recordar que tendrá un par de meses si América le encuentra un equipo para demostrar que puede participar en el duelo de repechaje. Si lo logra y en caso de conseguir su clasificación, Javairo tendría la suerte no sólo de recomponer su carrera, sino además de ir a una Copa del Mundo con la escuadra de Surinam.

