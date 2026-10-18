El problema que tiene América para ser campeón, según Almada

El DT de las Águilas sostiene que el equipo podría tener un gran problema que les quite el objetivo de levantar el título.

El Club América se ha mantenido en el primer lugar de la tabla general, ahora suma un total de 24 unidades que lo ponen como el líder. Pese a que no había mostrado juegos tan extraordinarios como el de ayer ante León, el equipo suena como uno de los favoritos para levantar el título con la baja de nivel de otros clubes.

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¿Por qué América podría fracasar rumbo al título?

Sin embargo, en la conferencia de prensa que se dio después del encuentro de este sábado, el propio Guillermo Almada dio a conocer que no se puede pensar en la posibilidad de un título cuando aún se tienen detalles que hay que considerar sobre todo en una Liguilla donde la mayoría de los errores les pueden costar la eliminación.

“No, tenemos que seguir, debemos mantener los pies sobre la tierra y tenemos que seguir mejorando ciertas situaciones. Vuelvo a insistir, no no pueden hacer daño con el simple hecho de tirarnos la pelota para el área. Detalles como esos pueden definir situaciones importantes en la Liguilla”. Guillermo Almada

El estratega azulcrema menciona que es clave que el conjunto se sienta con la humildad de reconocer los errores que está teniendo. Aunque al principio les estaba funcionando tener la portería en ceros, ahora es uno de los problemas que se le vuelven a presentar, por ello tienen que trabajar muy a detalle con eso en los próximos partidos.

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“Es sostener cosas que estamos haciendo buenas y otras en las que tenemos que tener la humildad de seguir trabajando y mejorando. Es igual de importante generar en el arco de enfrente como mantener el cero en nuestro arco y eso tiene que ser un objetivo que nos está costando más ahora”, fueron las palabras de Almada.

En síntesis