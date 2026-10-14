Dentro de su grupo de dirigidos, el timonel americanista apuesta por uno de ellos muy en especial.

Si bien en lo que refiere a juego colectivo no termina de convencer, Guillermo Almada mantiene al América en lo más alto del futbol mexicano. El cuadro azulcrema marcha puntero de la general, incluso aún con un partido postergado pendiente, y sueña con ser superlíder. El DT uruguayo tiene un largo trayecto delante, pero va encaminado.

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Hasta el momento, el ‘Profesor’ ha dirigido dieciséis encuentros al frente del América, con un saldo muy positivo: lleva 9 triunfos, 5 empates y apenas 2 derrotas en su cargo. La cuenta pendiente que se le podría señalar al entrenador en este período ha sido que no ha podido ganar los Clásicos, pero ya tendrá revancha en el futuro.

Ahora bien, en este corto lapso de tiempo que Guillermo Almada lleva al mando de las ‘Águilas’, el técnico ya cuenta con un futbolista ‘favorito’ dentro del plantel azulcrema. El charrúa tiene un nuevo pupilo al que ha echado mano más que a nadie desde su llegada a la institución, con la sorpresa de que no es una de las grandes figuras.

Entre todos sus dirigidos en el América, el jugador al que más ha dado minutos ha sido Dagoberto Espinoza. El lateral derecho de 22 años ha tenido más continuidad que nadie bajo el mando del estratega en este Apertura 2026. Si bien incluso en un momento tuvo una pequeña lesión que preocupó, se recuperó rápido y volvió a jugar.

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Espinoza se ganó su lugar con Almada [Foto: Getty]

De acuerdo a la plataforma Sofascore, que recopiló todos los datos del América en el Apertura 2026, Dago Espinoza disputó 776 minutos y encabeza la lista de los más considerados. Aunque la plantilla de las Águilas cuenta con estrellas de mucho mayor calibre, por distintas situaciones no han tenido protagonismo absoluto este campeonato.

En el estudio de la base de datos, surgió que luego de Dago Espinoza figuran por detrás Henry Martín (737) y Érick Sánchez (668) como segundo y tercero que más jugaron. En el caso del ‘Chiquito’, es quizás la máxima crítica que tiene la afición para con Guillermo Almada, por considerar que le da más lugar del que ellos creen que merece.