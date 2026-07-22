El 'favorcito' del rival: Martín Anselmi le resolvería un tremendo problema al Club América

La rivalidad que tuvo el Club América de André Jardine con el Cruz Azul de Martín Anselmi fue histórica, ya que eran dos equipos que peleaban por los títulos durante su tiempo. Sin embargo, la escuadra azulcrema siempre pudo imponerse en los momentos de campeonato.

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El ahora extécnico de La Máquina siguió su camino por Europa, Sudamérica y ahora de nueva cuenta está experimentando una fase en el Viejo Continente, aún cuando era uno de los nombres que algunos tomaban en cuenta para que dirigiera en Coapa tras la salida de Jardine.

¿Anselmi “salvará” al América?

Sin embargo, más allá de no estar en el banquillo, Anselmi podría ser el “héroe” que estaba buscando el cuadro azulcrema. Puesto que ahora que dirige en el Elche de España, estaría buscando el fichaje de Alexis Gutiérrez a como dé lugar, por lo que ya llevan dos ofertas.

El problema es que la directiva azulcrema se ha negado, y hoy de acuerdo con diversas fuentes cercanas, el cuadro español estaría ofertando una vez más por Alexis, ya que es un pedido especial de Anselmi, quien fue el único DT que ha sabido manejar muy bien su potencial.

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Lamentablemente, la afición del América no lo quiere y sobre todo después de que pagaron 10 millones de dólares por él. Aunque ha aparecido en algunos duelos, aún no es ese futbolista decisivo que buscaban en el medio campo, por lo que es la oportunidad que tienen de que Anselmi se lo lleve.

En síntesis