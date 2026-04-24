Todavía no ha terminado la participación en el actual torneo, y el Club de Futbol Monterrey ya se ha puesto manos a la obra para trabajar en la planificación del segundo semestre del año. Dentro de las prioridades del club para salir de la crisis futbolística, la urgencia más inmediata que está tratando la directiva es la contratación del próximo DT.

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Tras haber interrumpido el proceso de Domenec Torrent a mitad de campeonato, se le dio la oportunidad a alguien “de la casa” como Nico Sánchez, que tampoco pudo estar a la altura de las exigencias. Este nuevo experimento estuvo mal pisado de arranque con el Clásico perdido, y terminó transitando por más derrotas que empates y victorias, por lo que se hizo necesario otro cambio de rumbo.

Ahora con una colaboración conjunta entre las autoridades y el nuevo director deportivo, Dennis te Kloese, Rayados comenzará a reunirse con algunos entrenadores que están en carpeta. En ‘La Pandilla’ poseen en sus manos una lista reducida de nombres de posibles aspirantes, e iniciarán de inmediato las conversaciones con cada uno de ellos para llegar a una determinación final.

Hace instantes, Felipe Galindo, periodista Multimedios Deportes y RG La Deportiva que cubre al Monterrey, reveló el misterio que todos los aficionados querían saber. El reportero destapó los nombres de los 4 candidatos con los que mantendrá contactos la directiva de la institución, y de los cuales saldría el siguiente estratega del cuadro albiazul para la segunda mitad de año.

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De acuerdo a la información del corresponsal, proveniente de fuentes del club, Matías Almeyda, Hernán Crespo, Martín Anselmi y Miguel Herrera son los integrantes del primer listado. Tres directores técnicos argentinos y uno mexicano son las principales alternativas de Rayados para tomar las riendas del equipo, que cuenta con una larga enumeración de futbolistas extranjeros.

Qué es de la vida de los candidatos a DT de Rayados de Monterrey:

Matías Almeyda se encuentra sin trabajo luego de ser despedido como entrenador del Sevilla de España, donde sumó 10 victorias, 7 empates y 15 derrotas. Tiene conocimiento del futbol mexicano por su pasado en Chivas de Guadalajara, donde dirigió entre 2015 y 2018 (ganó una vez la Liga MX, dos veces la Copa MX, una vez la Supercopa MX y una vez la Concachampions).

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Hernán Crespo se encuentra sin trabajo luego de ser cesado como entrenador del Sao Paulo de Brasil, donde cosechó 21 triunfos, 7 igualdades y 15 caídas. No posee experiencia en el futbol mexicano, ya que su carrera comprende pasos por Italia, Argentina, Brasil, Qatar y Emiratos Árabes. Es el único de los cuatro que nunca dirigió en la Liga MX y que podría quedar en debe en ese aspecto.

Martín Anselmi se encuentra sin trabajo luego de ser echado como entrenador del Botago de Brasil, donde obtuvo 7 victorias, 2 empates y 9 derrotas. Cuenta con conocimiento del futbol mexicano, por su recordado ciclo en Cruz Azul, al que condujo en 2024 y hasta principios de 2025. Si bien no fue agradable su salida del país, tiene las puertas abiertas para volver a dirigir aquí.

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Miguel Herrera se encuentra sin trabajo luego de ser destituido como entrenador de Costa Rica, donde logró 7 triunfos, 6 igualdades y 2 caídas. El ‘Piojo’ es el más experto en materia de Liga MX, no solo por su nacionalidad sino por haber comandado diez equipos distintos del futbol mexicano. Allí ganó títulos, todos en América (dos Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones).