El entrenador argentino con pasado en Cruz Azul, llegó a un acuerdo con su nuevo equipo y asumirá en las próximas horas.

Martín Anselmi es muy recordado por su paso en el fútbol mexicano, especialmente por la manera en la que dejó Cruz Azul cuando nadie lo esperaba para cumplir el sueño de dirigir en Europa. El entrenador argentino había logrado construir un equipo competitivo en La Máquina y era una de las figuras más valoradas por los aficionados.

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Sin embargo, la aventura en el Viejo Continente estuvo lejos de ser la imaginada. Anselmi asumió en Porto con grandes expectativas, pero los resultados no acompañaron y nunca logró consolidar una identidad de juego. Tras una serie de malos resultados, la dirigencia decidió ponerle fin a su ciclo apenas unos meses después de su llegada.

Luego de esa experiencia, el técnico argentino decidió aceptar un nuevo desafío en su carrera. Esta vez apareció una oportunidad desde Brasil y Botafogo apostó por él para intentar pelear por objetivos importantes tanto a nivel local como internacional.

No obstante, la historia tampoco tuvo un final feliz. El equipo atravesó una larga racha sin victorias y el rendimiento estuvo lejos de lo esperado. Como consecuencia, la dirigencia tomó la decisión de despedirlo y Anselmi volvió a quedar sin trabajo tras un paso muy corto por el fútbol brasileño.

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Cuando parecía que tendría que esperar varios meses para volver a dirigir, apareció una nueva oportunidad en el fútbol argentino. Según informó el periodista Germán García Grova, el elegido por Talleres de Córdoba para hacerse cargo del primer equipo es Martín Anselmi, quien asumirá el desafío de encabezar un nuevo proyecto deportivo.

La intención del club es que el entrenador tome las riendas del plantel de manera inmediata. De hecho, cuando los jugadores regresen a los entrenamientos este jueves, ya trabajarán bajo sus órdenes. Además, el vínculo entre las partes será por una temporada y media.

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Todos los equipos que dirigió Martín Anselmi

2022: Unión La Calera

2022 – 2023: Independiente del Valle

2024 – 2025: Cruz Azul

2025: Porto

2026: Botafogo

2026 – Actualidad: Talleres de Córdoba

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