¿Es el momento de ficharlo? La alineación ideal de América con James Rodríguez

El colombiano tendría un rol preponderante en las Águilas en caso de llegar luego de ser vinculado varias veces.

El Mundial 2026 parecía la última gran oportunidad para James Rodríguez de lucirse en el futbol, pero la eliminación temprana de la selección Colombia en octavos de final ante Suiza terminó con las ilusiones del crack. Como si fuera poco, en las últimas horas acordó su salida de la MLS y volvió a ser jugador libre. ¿Tiene lugar en la alineación del América?

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A principios de año, tras las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, América fue a buscar a James, pero la realidad es que el colombiano fue descartado para arribar a Coapa. La información que trascendió fue que los representantes del colombiano acercaron una propuesta a la directiva azulcrema que no se mostró seducida por concretar el fichaje.

Ahora, meses después, tras terminar su vínculo con el Minnesota United, el colombiano vuelve a aparecer en la mira de América mediante rumores y especulaciones. Aunque no existen negociaciones reales iniciadas, lo cierto es que la alineación titular podría ofrecerle más de una alternativa a James para ganarse su respectivo lugar.

Con Raphael Veiga como líder, el equipo titular de América

En el inicio del Apertura, América derrotó a Querétaro 1-0 en condición de visitante con una alineación un tanto alternativa. Ante las lesiones de Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, los titulares en la Corregidora fueron Dagoberto Espinoza e Isaías Violante, mientras que Raphael Veiga se hizo cargo de la generación de juego.

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Raphael Veiga es el actual generador de juego del América. (GETTY IMAGES)

En ese sentido, teniendo en cuenta que el futuro de Zendejas y Rodríguez parece estar ligado a una posible venta y salida del Nido, la realidad es que la plantilla de Guillermo Almada podría verse recortada. Esto le podría abrir las puertas a que James se gane su lugar como organizador del futbol americanista, generando una buena sociedad con Veiga.

Con todos sanos y disponibles más la soñadora incorporación de James, el equipo ideal de Guillermo Almada sería: Luis Malagón; Kevin Álvarez, Sebastián Cáceres, Miguel Vázquez, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, James Rodríguez, Raphael Veiga; Henry Martín.

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En síntesis