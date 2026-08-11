Revelan que Tigres recibió una oferta millonaria por Juan Brunetta desde Arabia Saudita

Juan Brunetta ha sido uno de los mejores futbolistas del año en Tigres y el argentino podría abandonar el club.

La preocupación en los aficionados de Tigres ha ido en aumento por esta noticia relacionada con Juan Brunetta. Los Felinos reciben este martes a Vancouver Whitecaps en El Volcán con la intención de conseguir un triunfo y de avanzar de ronda en la Leagues Cup 2026.

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Mientras tanto, el periodista Jesús Barrón reveló que Tigres recibió una oferta millonaria por Juan Brunetta y habría posibilidades de que el argentino abandone el equipo regiomontano.

La propuesta que recibió Tigres

Según el comunicador, el Al-Diriyah de Arabia Saudita realizó una propuesta de 12 millones de dólares por el futbolista y agregó que Tigres está dispuesto a vender a Juan Brunetta por esa cifra. Esta sería una gran venta para el club pero también lo pondría en urgencia para reemplazar al sudamericano.

Juan Brunetta podría ser vendido a Arabia Saudita (Getty Images)

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Este equipo de Arabia Saudita ascendió esta temporada a la Saudi Pro League, por lo que se enfrentará a los mejores clubes de dicho país en los que tendrá como rivales a Cristiano Ronaldo y Julián Quiñones, entre otras figuras.

Juan Brunetta ha sido uno de los mejores futbolistas de Tigres en el año con 14 goles en estos ocho meses, además de 10 asistencias en 37 partidos disputados a lo largo de 2026. El argentino llegó en enero de 2024 al equipo regiomontano y podría abandonar al club dos años y medio después.

En caso de vender a Juan Brunetta, Tigres tendría que salir sí o sí al mercado considerando que también se desprendió de Ángel Correa y al ahora jugador de River Plate no se lo reemplazó en el plantel. Han ocurrido varias situaciones en el club en las últimas semanas que ha atentado en lo futbolístico del equipo.

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En síntesis