El colombiano está con el pase en su poder y está en la búsqueda de un nuevo destino tras jugar el Mundial 2026 con Colombia.

James Rodríguez vuelve a estar en el mercado luego de quedar con el pase en su poder tras su corto paso por el Minnesota United FC de la MLS. El mediocampista colombiano solamente estuvo seis meses en la institución estadounidense, donde llegó como una de las grandes figuras del plantel, pero finalmente no logró extender su vínculo.

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El volante viene de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, aunque su rendimiento estuvo lejos de las expectativas que había generado. El combinado cafetero quedó eliminado en los octavos de final ante Suiza, cerrando una participación que no terminó como esperaban los aficionados.

James Rodríguez en el Mundial 2026 (Getty Images)

James Rodríguez ya conoce lo que es jugar en el futbol mexicano, ya que tuvo un paso por Club León durante una temporada. El colombiano decidió no renovar su contrato y desde su salida volvió a ser relacionado en varias ocasiones con diferentes equipos de la Liga MX.

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Uno de los clubes que más apareció vinculado con el futuro de James fue Club América. La posibilidad de verlo con la camiseta azulcrema hizo ruido en su momento, aunque uno de los principales interrogantes pasa por el salario que tendría que desembolsar cualquier equipo interesado en contratarlo.

El salario de James Rodríguez: se habló de 5 millones, pero su sueldo era otro

Durante los últimos meses se instaló la versión de que James Rodríguez tenía un salario cercano a los 5 millones de dólares anuales, aunque esa cifra no correspondía a su contrato con Minnesota United. De acuerdo con los datos oficiales de la liga estadounidense, el mediocampista colombiano tenía un salario anual garantizado de 684.000 dólares durante su etapa en la MLS.

La cifra de los 5 millones de dólares estuvo relacionada principalmente con su paso por León, donde sí habría tenido un contrato mucho más elevado. En el conjunto mexicano, James llegó como una de las grandes figuras del torneo y su salario habría alcanzado ese monto.

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