El Director Deportivo de Monterrey acompañó a Matías Almeyda en la conferencia de prensa posterior al empate ante América y cuestionó duramente la designación arbitral y algunas decisiones que perjudicaron a su equipo.

Este miércoles, en el Estadio BBVA de Monterrey, Rayados igualó 0-0 ante América por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El equipo de Matías Almeyda tuvo que afrontar prácticamente todo el encuentro con un jugador menos por la expulsión de Rica Chávez antes de los primeros 10 minutos, pero consiguió aguantar el resultado y no recibió goles por parte de las Águilas.

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Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, la atención se trasladó a la conferencia de prensa. Allí, Matías Almeyda no estuvo solo, ya que Walter Erviti, Director Deportivo de Monterrey, ingresó junto al entrenador argentino para realizar un fuerte descargo contra el arbitraje.

“Quiero hacer un pequeño comentario sobre la designación del arbitraje que, como club, nos ha llamado la atención: que designen a un árbitro que hace tres semanas estuvo acá para un partido tan importante como este. El arbitraje que había tenido hace tres semanas a nosotros no nos había dejado conformes y creo que una designación tan pronta no es buena para el espectáculo”, expresó el directivo.

🚨 ¡ESCÁNDALO ABSOLUTO! 🚨 En algo totalmente inédito, Walter Erviti sale a conferencia de prensa con Matías Almeyda y EXPLOTA contra la designación arbitral del partido de hoy. Muy bien defendida la divisa. VAYA GOLPAZO A LA LIGA MX 🐀 https://t.co/xtFVkD7f3G — Soy Rayado 🌟 (@SomosRayados) November 26, 2026

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Lejos de quedarse únicamente con el cuestionamiento a la designación, Erviti también apuntó contra algunos fallos que se produjeron durante el encuentro frente al América. “Vemos que ha sido muy estricto con algunas situaciones en particular en contra nuestra y en otras que nos podrían haber favorecido no lo fue así”, agregó el argentino.

Walter Erviti respaldó a los jugadores y a Matías Almeyda

Más allá de sus críticas al arbitraje, el Director Deportivo de Rayados también aprovechó la conferencia para destacar el esfuerzo que realizaron los futbolistas durante el partido. Monterrey tuvo que jugar con inferioridad numérica desde muy temprano y consiguió sostener el empate ante uno de los equipos candidatos al título.

“Quiero aprovechar este momento para felicitar a nuestro equipo, a nuestros jugadores, a nuestro entrenador. Nos sentimos muy orgullosos de la manera en que nos vienen representando en este semestre”, fueron las palabras del argentino.

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