Revelaron la playera titular de las Águilas para el siguiente curso, que se estrenará con el inicio del Apertura 2026 de la Liga MX.

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando y ya se están disputando los Cuartos de Final, donde ya solo quedan ocho equipos y pocos compromisos para conocer al nuevo campeón mundial. Y con ello, también asoma en el horizonte la gran Final del próximo domingo 19 de julio.

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Pero, tras esta competencia, iniciará formalmente la temporada 2026-27 a nivel clubes, donde los equipos ya se están rearmando pensando en la ventana de transferencias con salidas y llegadas, donde las directivas trabajan para conformar las plantillas más competitivas posibles.

Pese a que lo que más quieren los aficionados es tener un buen equipo, otra cosa a la que prestan siempre atención es a los nuevos uniformes. Ahora, los aficionados de América pueden ehcar un vistazo al jersey principal que tendrá el equipo para el próximo curso a través de un posteo del experto en uniformes Opaleak.

🌎 OFFICIAL PICS – Club América 26/27 Home. pic.twitter.com/R3Kwbwwq2P — Opaleak (@opaleak) July 9, 2026

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En su cuenta de ‘X’, ex Twitter, compartió fotografías oficiales de la camiseta titular. La misma tiene los colores tradicionales del club con la base en amarillo casi crema, con detalles en azul y rojo. Además de un short azul, el escudo al centro y detalles en el cuello. Las calcetas serán en azul al igual que el short.

Sin embargo, lo que más llamó la atención a los seguidores del cuadro capitalino al observar las imágenes en la publicación fue el escudo en grande al fondo de la camiseta, como aquella que utilizara el ex jugador Cuauhtémoc Blanco en el torneo de Invierno 1998.

¿Cuándo sale el nuevo jersey de América?

Está previsto que Adidas y el cuadro mexicano hagan un evento de lanzamiento en días próximos, antes del inicio del Apertura 2026 de la Liga MX, por lo que debería presentarse antes del sábado 18 de julio, cuando hagan su debut en el torneo ante Querétaro de visitante en el Estadio Corregidora.

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En síntesis