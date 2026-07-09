Borja Iglesias se refirió al interés de América: “Nunca se sabe lo que puede pasar”

El delantero español se refirió al interés de las Águilas para sumarlo al equipo tras la disputa del Mundial 2026 de cara a la próxima temporada.

La Copa del Mundo 2026 sigue avanzando y ya se están disputando los Cuartos de Final, donde ya solo quedan ocho equipos y pocos compromisos para conocer al nuevo campeón mundial. Y con ello, también asoma en el horizonte el inicio de la temporada 2026-27 en los clubes.

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Por eso, más allá de la justa mundialista, el mercado de pases está abierto desde hace algunos días y los equipos se rearman con salidas y llegadas y así formar la plantilla más competitiva posible de cara a poder alcanzar los objetivos trazados por la directiva.

En ese sentido, un equipo que busca jerarquía para su plantilla es América. En los últimos días se conoció el interés de sumar al delantero Borja Iglesias, quien juega para Celta de Vigo de España y está presente en el torneo internacional junto a España.

Borja Iglesias responde al interés de Club América.



"Siempre lo he dicho, soy súper feliz en el Celta. Esto del fútbol es algo que nunca se sabe lo que puede pasar, pero a día de hoy estoy centrado en el Mundial, en luego disfrutar de las vacaciones y volver a Vigo, que es mi… pic.twitter.com/NWSyvwdZV3 — ElDesmarque (@eldesmarque) July 9, 2026

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En rueda de prensa de esta jornada de día jueves tras el entrenamiento previo al partido del viernes ante Bélgica por los Cuartos de Final, el jugador fue consultado precisamete por este interés de las Águilas por sumar al futbolista pensando en el próximo curso.

Así se manifestó: “Siempre lo he dicho, soy súper feliz en el Celta. Esto del fútbol es algo que nunca se sabe lo que puede pasar, pero a día de hoy estoy centrado en el Mundial, en luego disfrutar de las vacaciones y volver a Vigo, que es mi casa“. De esta manera, más allá de los expresado, dejó su futuro en el aire.

¿Cuánto pide Celta de Vigo por Borja Iglesias?

Acorde a la información aportada por El Desmarque, el cuadro gallego exije unos 9 millones de euros, equivlante a unos 10 millones de dólares. El periodista César Luis Merlo detalló que Santiago Baños, presidente deportivo del club, viajaría a Estados Unidos para hablar con el propio juegdor de 33 años.

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En síntesis