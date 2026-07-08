El Club América apunta a recuperar su identidad y recobrar la memoria, y para ello necesita sumar jugadores a la plantilla que le brinden alternativas de calidad al recambio. En esa búsqueda, el cuadro azulcerema piensa en dos cracks que jugaron el Mundial 2026 pero que desafortunadamente ya han quedado eliminadas de la competencia.

Publicidad

La información surgió de la prensa ecuatoriana, con fuentes muy cercanas a Guillermo Almada, nuevo DT de las ‘Águilas’, desde su paso por Barcelona de Ecuador. Según Mr Offsider, reconocido sitio que destapó la noticia, en Coapa sueñan con dos mediocampistas extranjeros que, por supuesto, ocuparían plaza de NFM en caso de llegar al club.

En cada una de las situaciones, se trataría de futbolistas por los que el Club América todavía no inició gestiones formales, pero que están seriamente entre prioridades. Guillermo Almada dio el visto bueno para avanzar en cualquiera de los dos casos, ya que se trata de jugadores de mucho talento y que considera pueden darle mucho a su equipo.

El primero de los futbolistas mundialistas que querría el América de acuerdo al reporte sería James Rodríguez, capitán de la Selección Colombiana que quedó fuera en octavos. El volante ofensivo está por quedar en condición de libre luego de desvincularse del Minnesota United de Estados Unidos, donde jugó los meses previos a la Copa del Mundo.

Publicidad

El segundo de los señalados que está en la órbita del elenco azulcrema sería Pedro Vite, pivote titular de la Selección Ecuatoriana que no pudo pasar los dieciseisavos definal. El mediocentro de contención posee contrato vigente con Pumas, rival del América en México, que está dispuesto a escuchar propuestas para hacer caja por el jugador.

Dentro de la cúpula dirigencial de las ‘Águilas’ son conscientes que no se estuvo a la altura en los últimos torneos, y por ello quieren realizar fichajes que ilusionen a la afición. En los próximos días se iniciarían negociaciones más formales para intentar cerrar refuerzos y brindarle nuevas variantes a Almada y su cuerpo técnico, pensando en el Apertura 2026.

El América de México de Guillermo Almada piensa en varios refuerzos para este mercado de pases. Además del mexicano Luis Chávez, las ‘Águilas’ sueñan con reforzarse con James Rodríguez y Pedro Vite como alternativas en mediocampo. pic.twitter.com/1Oaipozl9L — MrOFF (@MrOFFSIDER) July 7, 2026