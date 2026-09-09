PRODI tiene al enganche que quería y desembolsará un número considerable por sus servicios.

Tras una serie de idas y venidas que dilataron la negociación, Kevin Zenón es, ahora sí, nuevo refuerzo de Atlas. En una última reunión que se celebró esta noche, las partes se pusieron de acuerdo y el futbolista argentino jugará para el equipo de Hernán Crespo. La novela se extendió más de la cuenta pero terminará con un final feliz.

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Finalmente, el entendimiento entre clubes cambió los términos de la llegada del habilidoso enganche. El cuadro rojinegro adquirirá al jugador por medio una compra definitiva y no arribará a Guadalajara en calidad de cedido, como se buscó inicialmente. Así, Grupo PRODI tendrá que volver a hacer otra inversión económica considerable.

Hace minutos, la reconocida cadena de TV argentina DSports ratificó que Atlas abonará ¡6 millones de dólares! a Boca Juniors por el 100% del pase de Kevin Zenón. Gastón Gerke, periodista de la señal en cuestión, aseguró que desde el club filtraron tales condiciones. Luego, Boca (dueño del 80%) y Unión (20%) se dividirán las ganancias.

Kevin Zenón ya se despidió de Boca [Foto: Getty]

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En estos momentos, Atlas y Boca Juniors están intercambiando los documentos y firmando los papeles para formalizar y oficializar la transferencia de la totalidad de la ficha. El volante viajará a México este mismo jueves para reportar con el plantel que comanda Hernán Crespo y someterse a revisión médica y firma de contrato con los Zorros.

En los últimos días, el entrenador de Boca Juniors le había pedido a la directiva del equipo argentino que no venda a Kevin Zenón a Atlas. Sin embargo, el futbolista tenía el deseo de jugar en la Liga MX y vestir la camiseta del cuadro rojinegro. Sumado al llamado de Hernán Crespo, el enganche no tenía más qué hacer en la Liga Argentina.

Kevin Zenón llega a Atlas tras haber marcado un gol en su último partido jugado con su último equipo y con regularidad más allá de las pocas titularidades. En Boca Juniors completó 92 encuentros en total, con un saldo de 11 tantos y 8 asistencias en 5479 minutos. Este será su primer gran salto profesional y el primer desafío fuera de su país natal.